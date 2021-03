La vente de printemps du PS Store offre de grosses réductions ce mercredi

Crédit PlayStation Store ou votre carte de débit en veille? Bien, car vous en aurez besoin mercredi matin. Sony a confirmé que la vente de printemps du PS Store reviendrait le 31 mars 2021 par e-mail, ce qui entraînerait « de grosses économies sur une vaste gamme de jeux, d’extensions et plus encore ». Le géant japonais a pris une semaine de congé pour proposer des offres PS5 et PS4 la dernière fois, alors espérons qu’il reviendra avec un peu de banger.

Étant donné que cette vente semble être un gros problème, il est peut-être enfin temps que nous obtenions des réductions sur les principaux titres PS5. Quiconque cherche à acheter Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Sackboy: A Big Adventure à bon marché? Ce scribe veut ce dernier, et nous sommes sûrs que certains d’entre vous espèrent une liste similaire de baisses de prix. Revenez mercredi et nous aurons tous les Meilleures offres PS5 et PS4 sur le PS Store cette semaine partager.

Qu’espérez-vous obtenir une réduction? Partagez votre liste dans les commentaires ci-dessous.