La vente de printemps du PS Store est lancée avec 500 offres PS5 et PS4

Après avoir pris un peu de temps la semaine dernière, le PlayStation Store est de retour avec une autre vente. Et celui-ci se trouve être un gros problème. C’est la gamme exceptionnelle de remises de printemps qui nous mènera jusqu’au 28 avril 2021 à minuit, mais tous les jeux énumérés ci-dessous ne resteront pas là jusque-là. Avec une actualisation de la vente prévue dans deux semaines, certains titres seront supprimés à la même date. Nous vous recommandons de consulter les listes PS Store des offres qui vous intéressent le plus pour voir combien de temps vous avez pour en profiter. Toutes les réductions sont en cours dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis en ce moment, alors passons directement aux choses.

Pour ceux d’entre vous qui ont la chance de posséder une PS5, Yakuza: Like a Dragon a été réduit à 38,49 € / 41,99 €, Godfall est de 39,89 € / 39,89 € et The Pedestrian est déjà en vente à 9,09 € / 13,99 €. Hitman 3 coûte alors 41,24 € / 44,99 €, Assassin’s Creed Valhalla est réduit à 38,39 € / 40,19 € et NBA 2K21 est de 48,74 € / 52,49 €. DIRT 5 est également à seulement 21,99 € / 23,99 €, ce qui est le moins cher que le coureur ait encore obtenu. Alors, désolé, toujours pas de Demon’s Souls ou Sackboy: A Big Adventure dans cette série d’offres. Peut-être la prochaine fois?

Cependant, c’est dans les réductions PS4 que les choses vont bien. The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima sont vendus à leurs prix numériques les plus bas de tous les temps. Le premier coûte 23,64 € / 29,99 € tandis que l’histoire de Jin Sakai se résume à 31,34 € / 40,19 €. Ensuite, il y a 13 Sentinels: Aegis Rim une fois de plus en baisse à 24,99 € / 35,99 €, l’édition Deluxe de Persona 5 Royal est à 24,74 € / 31,49 €, et Ni no Kuni II: Revenant Kingdom tombe à seulement 6,71 € / 8,99 €. Red Dead Redemption 2 coûte alors 27,49 € / 29,99 €, Fuser peut être acheté pour 25,79 € / 29,99 €, le récent Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition coûte 14,99 € / 17,99 € et Dreams coûte 17,49 € / 12,99 €.

Pour une liste complète de tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans la vente de printemps du PS Store, les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE doivent utiliser ce lien tandis que les lecteurs américains peuvent se diriger vers ici. Si aucun de ces liens ne fonctionne pour vous, nous vous recommandons d’utiliser les prix PS. Que ramasserez-vous cette semaine? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.