La vente de préquels et de suites PS Store a peu d’offres PS4 remarquables

Sony a à peu près réussi à poursuivre sa série de ventes hebdomadaires sur le PlayStation Store, mais cette dernière édition ne vaut guère la peine de crier. Moins de 100 offres ont été téléchargées pour inciter les gros dépensiers parmi vous à se séparer de tout argent, ce qui signifie que cette semaine peut sembler un peu ratée si vous recherchez une réduction notable. Le thème est basé sur des préquels et des suites, ce qui devrait vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. Chaque baisse de prix est disponible jusqu’au 25 mars 2021, et toutes sont en ligne actuellement dans les vitrines de l’UE et des États-Unis. Restons coincés dans les choses et jetons un coup d’œil à ce que nous avons cette semaine.

La meilleure offre du lot est probablement Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, qui est à moitié prix à 13,49 € / 14,99 €. Spyro: Reignited Trilogy est également au bon prix à 13,99 € / 15,99 €, tandis que le pack de saison complet pour Life Is Strange 2 tombe à 10,38 € / 12,77 €. Ensuite, il y a Shenmue III pour 13,74 € / 14,99 €, The Surge 2 à 11,24 € / 12,49 € et Assassin’s Creed Origins peut être acheté pour 10,99 € / 11,99 €. La collection Mega Man X Legacy a son prix réduit de moitié à 7,99 € / 9,99 €, Romancing Saga 2 est tombé à 9,99 € / 12,49 € et God Eater 2: Rage Burst coûte 6,74 € / 8,99 €.

Malheureusement, c’est à peu près tout en termes d’offres que vous aimerez probablement cette semaine. Sans titres PS5 à prix réduit non plus, cela ressemble vraiment à une semaine de repos pour le PS Store. Néanmoins, les utilisateurs britanniques et européens peuvent se rendre ici pour découvrir tous les jeux inclus dans la nouvelle vente de préquels et de suites. Peut-être pouvez-vous repérer un diamant à l’état brut? La page de vente aux États-Unis n’est pas en ligne au moment de la rédaction, mais les offres elles-mêmes le sont si vous les recherchez. Et si vous ne trouvez rien qui vous plaise, n’oubliez pas que la vente PS Store Essential Picks est en ligne pour une autre semaine. Achèterez-vous quelque chose? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.