La vente de la semaine d’or du PS Store comprend plus de 700 offres PS5 et PS4

Alors que la vente de printemps du PlayStation Store est sur le point de fermer ses portes, le moment est venu pour une nouvelle gamme de remises de prendre sa place. Le marché numérique a maintenant accueilli la vente de la Golden Week, qui dure en fait plus de sept jours. Il restera jusqu’au 12 mai 2021, et toutes les offres répertoriées ci-dessous sont en cours sur les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis pour le moment. Alors, restons coincés dans les choses et repérons-nous quelques bonnes affaires.

Pour les jeux PS5, l’édition Deluxe de Rainbow Six: Siege tombe à 7,49 € / 9,99 €, Puyo Puyo Tetris 2 à 17,49 € / 19,99 € et l’édition Ultraman Deluxe d’Override 2: Super Mech League peut être achetée pour 21,44 € / 25,99 € . Ensuite, il y a Balan Wonderworld à 33,49 € / 40,19 €. Nous n’avons aucun autre commentaire au-delà de cette déclaration. C’est tout pour les titres PS5, alors l’attente se poursuit pour choisir ces grandes exclusivités à un prix moins cher.

Sur la PS4 et NieR Automata: Game of the Yorha Edition atteint son prix numérique le moins cher jamais atteint de 17,49 € / 19,99 €. Ensuite, il y a Shadow Tactics: Blades of the Shogun pour 4,49 € / 4,99 €, Kingdom Hearts: Melody of Memory à 33,49 € / 40,19 € et Othercide pour 13,19 € / 15,99 €. Hypnospace Outlaw tombe à 9,79 € / 13,99 €, Mortal Shell coûte 16,24 € / 19,49 € (avec une mise à niveau PS5 gratuite disponible à partir de cette version) et Trials of Mana coûte 22,49 € / 24,99 €. Il y a aussi de la place pour The Wonderful 101 Remastered à 27,19 € / 27,19 €, Persona 5 Royal à 24,99 € / 29,99 € et Ashen à 13,19 € / 15,99 €.

Ces offres ne font cependant qu’effleurer la pointe de l’offre, avec d’autres réductions disponibles pour la série Yakuza, Pathologic 2, les titres Star Ocean et AI: The Somnium Files. Par conséquent, si vous souhaitez parcourir plus de 700 baisses de prix que comprend la vente de la Golden Week, rendez-vous sur les prix PS et sélectionnez la région appropriée. Les pages de vente ne sont pas en ligne sur le PS Store au moment de la rédaction, vous devrez donc rechercher les jeux vous-même.

Quels jeux PS5 et PS4 achèterez-vous? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.