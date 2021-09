La vente de doubles remises sur le PS Store propose plus de 500 offres PS5 et PS4 qui s’améliorent avec PS Plus

Les PlayStation Store La vente Double Discounts est arrivée, offrant une gamme de promotions PS5, PS4 qui ne valent pratiquement la peine d’être vérifiées que si vous avez un PS Plus abonnement. Une adhésion au service double la valeur de ces baisses de prix, et ce sont les offres sur lesquelles cet article se concentrera. Tout ce qui est listé ci-dessous sera disponible sur le PS Store jusqu’au 29 septembre 2021 à minuit, vous avez donc le reste du mois pour les réclamer. Jetons donc un œil à ce qui est proposé cette semaine.

Sur PS5, Metro Exodus ne coûte que 8,74 € / 10,49 €, Mortal Shell: Enhanced Edition tombe à 14,99 € / 17,99 € et Train Sim World 2 arrive à l’heure à 15,49 € / 18,59 €. Des tas de ses DLC sont également en vente. Ensuite, il y a Eldest Souls pour 11,99 € / 14,99 €, Terminator: Resistance Enhanced accepte un prix de 23,99 € / 29,99 € et l’édition Ascended de Godfall est de 38,49 € / 48,99 €. Pourrions-nous même vous intéresser Hentai contre le mal pour 5,59 € / 6,99 € ?

Les propriétaires de PS4 pourraient être intéressés par Ys IX: Monstrum Nox pour 29,99 €/35,99 €, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning à 18,99 €/21,59 € et Spelunky 2 tombant à 9,59 €/11,99 €. Nous avons également Othercide tombant à 11,54 € / 13,99 €, Hunt: Showdown pour 13,99 € / 15,99 € et Omno à 11,99 € / 15,19 €.

Pour une liste complète de tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans la vente PS Store PS Plus Double Discounts, rendez-vous sur les prix PS pour le moment. Ni les pages du PS Store au Royaume-Uni ni aux États-Unis n’ont encore de lieu de destination pour la vente. Quelque chose que vous voulez ramasser? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.