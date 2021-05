La vente aux enchères de Blue Origin pour un tour sur son premier lancement en équipage atteint 2,6 millions de dollars

Le premier client à voler sur Blue Origin Nouveau Shepard les engins spatiaux suborbitaux paieront au moins 2,6 millions de dollars pour ce privilège.

Blue Origin de Jeff Bezos est mise aux enchères de l’un des six sièges de New Shepard pour le tout premier vol avec équipage du véhicule, qui devrait décoller le 20 juillet. La vente aux enchères a débuté le 5 mai avec des enchères en ligne scellées et est passée à la phase non scellée le mercredi 19 mai.

Cela signifie que nous pouvons maintenant voir combien coûte le siège. Comme vous l’avez probablement supposé, ce n’est pas un changement radical; la meilleure offre de mercredi après-midi, comme indiqué sur le site Web de Blue Origin , est de 2,6 millions de dollars.

Et ce chiffre augmentera presque certainement. La phase «d’enchères en ligne non scellées» se déroule jusqu’au 10 juin et l’événement se termine par une vente aux enchères en direct le 12 juin.

L’offre gagnante ne remplira pas davantage les poches de Bezos, qui est déjà la personne la plus riche du monde. L’argent « sera plutôt reversé à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, pour inciter les générations futures à poursuivre une carrière dans les STEM. [science, technology, engineering and math] et aidez à inventer l’avenir de la vie dans l’espace », Origine bleue les représentants ont écrit dans une description de la vente aux enchères sur le site Web de la société.

New Shepard se compose d’une fusée et d’une capsule, toutes deux entièrement réutilisables. La fusée revient sur Terre pour un atterrissage vertical et motorisé, et la capsule atterrit doucement sous des parachutes. Cela s’est déjà produit plusieurs fois; New Shepard a effectué 15 vols d’essai sans équipage vers l’espace suborbitaire depuis le site de Blue Origin dans l’ouest du Texas. Le vol le plus récent lancé le 14 avril lors d’une « répétition astronaute » mission.

Le premier vol avec équipage aura lieu le 20 juillet, si tout se passe comme prévu. Cette date a sans doute été choisie à bon escient; c’est le 52e anniversaire de la Apollo 11 atterrissage sur la Lune. Et Blue Origin a annoncé la date de lancement cible et la vente aux enchères le 5 mai, 60e anniversaire du premier vol spatial avec équipage américain, qui a envoyé un astronaute de la NASA Alan Shepard lors d’une escapade suborbitale de 15 minutes. (New Shepard porte le nom de l’astronaute et de sa mission.)

Blue Origin n’a pas encore annoncé combien il facturera normalement pour les sièges à bord de New Shepard, bien qu’il soit fort à parier que ce sera moins de 2,6 millions de dollars. Le prix le plus récent du billet pour le principal rival de la société dans l’industrie du tourisme spatial suborbital, Vierge Galactique , était de 250 000 €.

Virgin Galactic n’a encore piloté aucun client payant, mais il a deux vols spatiaux avec équipage à son actif – des missions de test lancées en décembre 2018 et février 2019 (l’avion spatial SpaceShipTwo de Virgin Galactic est piloté, tandis que New Shepard est conçu pour voler de manière autonome. )