La vengeance sur Negan ne marquera pas Maggie dans «  The Walking Dead  »

L’un des éléments les plus prometteurs des derniers épisodes de « The Walking Dead » est les fortes différences entre Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan), qui pourraient atteindre un point critique dans la saison 11. Cependant, le producteur exécutif Scott Gimple a révélé que l’histoire de Maggie ne sera pas définie par sa vengeance.

L’extension de la saison 10 de « The Walking Dead » s’est terminée avec le retour de Negan à Alexandrie malgré les avertissements de Carol, qui lui a assuré que s’il restait, Maggie le tuerait. Après tout, Negan est la seule responsable de la mort de son mari Glenn (Steven Yeun).

Cependant, Scott Gimple, producteur exécutif de la série, estime que ce ne sera pas l’arc narratif qui définit les derniers épisodes de la série. «Ce n’est certainement pas seulement à propos de cela. Elle n’est pas définie par cela », a-t-il commenté lors d’une récente apparition de TWDUniverse sur Twitch.

C’est une affaire cruciale, évidemment à la fin de l’épisode (Voici Negan) semble nous dire qu’il n’y a rien à ignorer.

Le retour de Maggie dans la série était sans aucun doute un moment anticipé par les fans de « The Walking Dead », et cela a fait une différence dans la guerre contre les Wisperers, après quoi elle a avoué à Daryl (Norman Reedus) que toutes ces années, elle était séparée de le groupe à cause de Negan, bien qu’elle préfère traiter avec lui pour améliorer les conditions de vie de son fils et du groupe de survivants qui l’accompagnent.

«Elle a fait des choses incroyables. Ella pasó de ser alguien que escuchaba a su padre y no estaba segura si los Walkers estaban enfermos o muertos, a alguien que rápidamente se convirtió en líder de una comunidad y los lideró a cosas muy difíciles”, comentó Gimple sobre el desarrollo de Maggie en la série.

Gimple assure que toutes les réalisations du personnage lui ont fait croire qu’il était né pour cela et qu’elles sont une partie importante de son histoire. Même sa maternité ne deviendrait pas quelque chose qui la définit comme une personne. « The Walking Dead » se prépare à présenter sa dernière saison en août.