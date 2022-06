La vengeance de BJ Novak : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

BJ Novak fait ses débuts en tant que réalisateur avec la nouvelle comédie noire Vengeance à partir des fonctionnalités de mise au point. Non seulement il a réalisé le film, mais il l’a également écrit et joue le rôle de Ben Manalowitz, un journaliste essayant d’obtenir la racine de la mort d’une connaissance occasionnelle. Vengeance n’est pas le début d’écriture de Novak, même si c’est la première fois qu’il réalise un long métrage qu’il a écrit.

Focus Features distribue le film, tandis que Blumhouse Productions et Divide/Conquer l’ont produit. Les producteurs exécutifs incluent Novak, Leigh Kilton-Smith et Christopher H. Warner (Cinq pieds de distance, Le téléphone noir) avec les producteurs Jason Blum (Ils/Elles, Allume feu), Adam Hendricks (Miséricorde noire, Noël noir), et Greg Gilreath (Miséricorde noire, Noël noir). Nicolas Kraft (La prémisse), Jon Romano (Cinq pieds de distance, Le téléphone noir), avec Jennifer Scudder Trent (La chasse, le téléphone noir) coproduit et Zac Locke (Miséricorde noire, Noël noir) en tant que producteurs associés. Beaucoup ont travaillé ensemble sur les mêmes projets auparavant.

Vengeance arrive bientôt et est sur le point d’être la comédie noire parfaite pour l’été. Commandez votre Whataburger et installez-vous alors que nous nous dirigeons vers le Texas pour parler de Vengeance.

Vengeance : l’intrigue

Caractéristiques de mise au point

Ben Manalowitz part au Texas pour les funérailles d’un Abilene. Connaissait-il vraiment la personne ? Il dit qu’ils se voyaient avec désinvolture, mais sa famille (et peut-être même la fille elle-même) pensait que c’était plus sérieux. Elle serait morte d’une overdose d’opioïdes, mais son frère Ty (Boyd Holbrook) est convaincu qu’elle a été assassinée et veut l’aide de Ben pour trouver qui a tué sa sœur.

Ben est également podcasteur et il décide de transmettre l’histoire à ses auditeurs. Pas dans le sens « aidez-moi à résoudre ce meurtre », mais dans le sens « regardez les conspirations qui sortent des petites villes ». Son partenaire de production ou manager, joué par Issa Rae, est à bord, aidant à produire le spectacle depuis New York.

Mais, au fil du temps, il semble que Ben commence à être d’accord avec Ty. Peut-être que la mort d’Abilene n’est pas aussi nette qu’il le pensait. Il continue de découvrir des informations, et il semble que rien ne soit ce qu’il semble au Texas. Au fur et à mesure que Ben interagit avec la famille et les membres de la communauté, il en apprend davantage sur la vie dans leur ville, ses habitants et (espérons-le) ce qui est réellement arrivé à Abilene.

La bande-annonce mentionnera certainement d’autres théories du complot auxquelles les habitants croient, comme l’État profond. En tant que comédie noire, le film aura-t-il des commentaires sur la façon dont ces types de théories peuvent se propager comme une traînée de poudre, en particulier dans les petites communautés ? Va-t-il discuter de l’impact qu’il a? Ou ces théories conduiront-elles Ben à la vérité sur la mort d’Abilene ?

Vengeance : le casting

Caractéristiques de mise au point

BJ Novak joue le rôle de Ben. Novak est connu pour Le bureau et Le projet Mindy et a déjà écrit pour les deux. Boyd Holbrook (L’homme de sable, L’hôte) dépeint Ty Shaw. Colombe Cameron (Bonjour, Schmigadon !) fait partie du projet, bien que son nom de personnage soit partagé à la fois comme Kansas City et Jasmine. Bien que nous ne soyons pas sûrs du nom de son personnage, nous sommes sûrs qu’elle ne consomme du café qu’avec sa bouche.

Les rejoindre sont Ashton Kutcher (Ce spectacle des années 70, Le ranch) dans un rôle qui l’oblige à porter un costume entièrement blanc brodé de roses rouges, Issa Rae (Les tourtereaux, Insécurité) comme l’un des associés de travail de Ben, et Isabella Amara (Spider-Man : Retrouvailles, Euphorie) comme Paris. La page IMDb répertorie également Lio Tipton (Corps chauds, Fou, stupide, amour), J. Smith-Cameron (Succession, Tortues tout le long), Zach Villa (histoire d’horreur américaine), Sarah Minnich (Tu ferais mieux d’appeler Saul)​​​​​​​, Grayson Berry​​​​​​​ et Ben Whitehair impliqués dans le film.

Vengeance devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

Tout ce que nous savons d’autre

Caractéristiques de mise au point

Le Hollywood Reporter a rapporté que le film a commencé la production en mars 2020 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour s’arrêter peu de temps après le début en raison de la pandémie de COVID-19. À l’époque, le projet n’était qu’à environ deux semaines de production, il a donc été arrêté peu de temps après son démarrage. Vengeance a repris la production en janvier 2021, selon Deadline.

IndieWire rapporte que le film est censé être une satire de l’obsession du pays pour le vrai crime. Cela se retrouve certainement dans les interactions entre Ben et Ty. Alors que Ty semble plus obsédé d’essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, il faut une seconde à Ben pour atteindre ce même point de non-retour. Dans une interview accordée à Variety, il évoque la question initiale qui l’a amené à écrire le film.

Et si on attendait de vous que vous vengiez la mort de quelqu’un que vous connaissez à peine ?

C’est une question intéressante. Tant de gens s’accrochent à de vrais cas de crime même s’ils ne connaissent pas la victime à un niveau personnel. Dans le cas de Ben, il a effectivement interagi avec Abilene de manière intime à plusieurs reprises, donc même s’il sent qu’il la connaît à peine, il est plus connecté que les masses qui tentent d’enquêter sur les mystères et les crimes non résolus. Il devrait être captivant de regarder l’histoire se dérouler à l’écran.

