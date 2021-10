La Venganza de las Juanas sur Netflix : similitudes et différences avec la telenovela colombienne

La séquence chaude de NetflixHeureusement, il n’a pas de repos : Le jeu du calmar est officiellement la série la plus regardée dans le monde et d’autres productions telles que Choses à nettoyer ils commencent à se rapprocher de cette position dans certains pays. De même, le géant du streaming prépare des premières très attendues comme la troisième saison de Luis Miguel, la série et de Tu. Cependant, une autre série a réussi à se positionner parmi les tendances et à faire résonner son nom : La revanche des Juanas.

C’est une fiction de drame et suspense dans lequel cinq femmes portant la même tache de naissance entreprennent de démêler la vérité sur leur passé et de découvrir une toile tragique de mensonges tissée par un personnage puissant. Mais ce n’est pas la première fois que l’on voit cette histoire, puisqu’il s’agit d’une adaptation du feuilleton colombien écrit par Bernardo Romero Pereiro. Et voici qu’apparaît la première différence avec la production de 1997: son nom d’origine est, simplement, Las Juanas.

Le casting qui a donné vie à la création de l’auteur né à Bogota était dirigé par Angie Cepeda (Juana Valentina), Catherine Siachoque (Juana Caridad), Carolina Sabino (Juana Matilde), Xilena Aycardi (Juana Manny) et Susana Torres (Juana Bautista). Et bien que dans cette production Netflix les actrices aient été modifiées pour des raisons logiques, la vérité est que les « Juanas » sont toujours les mêmes : Zuria Vega (Juana Manny), Renata Notni (Juana Valentina), Oka Giner (Juana Caridad), Juanita Arias (Juana Matilde) et Sofía Engberg (Juana Bautista).

Dans la fiction du N rouge, le casting est complété par les performances de Carlos Ponce, Iván Amozurrutia, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Verónica Merchant, Mauricio Isaac et Fernando Becerril, qui ont eu l’approbation du public qui a vu les deux versions.

Cependant, la différence fondamentale tient à sa durée : alors que La revanche des Juanas a 18 épisodes de 40 minutes, Las Juanas, produit par RCN Televisión, publié 110 épisodes à la télévision colombienne. Aujourd’hui, il semble impossible d’imaginer une bande d’une telle longueur pour une plateforme de streaming. Cependant, cela fonctionne comme un espoir pour ses fans qu’il y a encore beaucoup à dire et que tout pourrait se dérouler en un seul Deuxième Saison de la série Netflix.

