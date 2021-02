La vedette de mi-saison de WandaVision tease une guerre totale pour Westview

Le dernier WandaVision La featurette est là et elle tease le début de la fin. La featurette de mi-saison avec les stars Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn et le réalisateur Matt Shakman, présente l’extraordinaire mélange de sitcom classique et de l’univers cinématographique Marvel. L’épisode 6 de la première série Disney + MCU sera présenté en première demain, donnant aux fans quelques indices supplémentaires sur ce qui va arriver.

La WandaVision featurette semble montrer plus de contexte autour de la scène entre Agnès et Vision où elle demande si elle est morte. La scène a été taquinée depuis le début de la campagne promotionnelle de l’émission, même si ce qui se passait n’était pas clair. Il semble maintenant qu’Agnès sort de son état d’esprit Westview alors que Vision répond à sa question. Cela pourrait très bien être le point WandaVision que Vision apprend ce qui lui est réellement arrivé à la fin de Guerre d’infini.

Marvel Studios pourrait également jeter les fans hors du vrai parfum. On spécule depuis des mois qu’Agnès n’est peut-être pas celle qu’elle croise WandaVision. Plus tard dans la nouvelle featurette, nous voyons Wanda et Vision s’unir alors qu’elle déclare: «C’est notre maison». Vision répond: « Alors battons-nous pour cela. » Les deux super-héros sont-ils sur la même page maintenant? De toute évidence, cette séquence est juste pour taquiner la fin de la série. Marvel Studios ne met pas de spoilers là-dedans, mais ils posent plus de questions aux fans de MCU, qui ont probablement déjà commencé à déchirer chaque petite séquence.

Comme le montre également la featurette, WandaVision est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. Le réalisateur Matt Shakman emmène les fans dans les coulisses pour leur donner une brève idée de ce que c’est que de travailler sur une sitcom classique, puis de se lancer dans le MCU le lendemain. Shakman dit ensuite qu’ils font parfois les deux réalités en une seule journée.

WandaVision est la première série Marvel Studios créée exclusivement pour Disney + et, comme on s’y attendait, elle a été très populaire. Il met en vedette Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Paul Bettany dans Vision, Kathryn Hahn dans Agnes et Teyonah Parris dans Monica Rambeau. Kat Dennings reprend son rôle de Darcy et Randall Park reprend son rôle de Jimmy Woo. Il ne reste plus que quatre épisodes et les fans de MCU commencent à lancer plus de théories dans le monde, notamment Mephisto, le retour des Infinity Stones et bien plus encore. Quant à savoir comment tout se déroulera, cela n’est pas clair, mais cela nous mènera directement à Docteur Strange dans le multivers de la folie puis le plus grand univers cinématographique Marvel. En attendant de voir comment WandaVision présente son mystère, vous pouvez consulter la dernière featurette ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming