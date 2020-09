La variante Wi-Fi du Samsung Galaxy Tab S7 est maintenant disponible en précommande: tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech203 sept. 2020 17:02:51 IST

Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus ont fait leurs débuts en Inde il y a quelques jours. Samsung a maintenant annoncé que la variante Wi-Fi de la Galaxy Tab S7 sera également disponible à l’achat en Inde.

Tarifs Galaxy Tab S7, Tab S7 +, offres de pré-réservation

La variante Wi-Fi du Samsung Galaxy Tab S7 est au prix de Rs 55,999 et est exclusivement disponible en pré-réservation dans tous les Reliance Digital, My Jio Store et sur reliancedigital.in. Selon la liste sur le site Internet de Reliance Digital, l’envoi commencera le 11 septembre.

La variante Galaxy Tab S7 LTE vous coûtera 63 999 Rs. La variante Wi-Fi Galaxy Tab S7 + se vendra à Rs 79 999.

Les deux onglets seront disponibles dans les variantes de couleur Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver.

Selon la société, la variante WiFi sera mise en vente sur Reliance Retail et Samsung Shop. Les variantes LTE des deux onglets et de la variante WiFi de l’onglet S7 + seront disponibles à l’achat dans certains points de vente au détail, Samsung Shop, Amazon et Flipkart.

Les onglets S7 et S7 + sont désormais disponibles pour la pré-réservation. En ce qui concerne les offres, les acheteurs pré-réservant le Galaxy Tab S7 recevront une couverture de clavier à 5 999 Rs, une baisse de 10 000 Rs et une remise en argent jusqu’à 5 000 Rs sur les cartes de crédit et de débit HDFC Bank.

Les acheteurs pré-réservant Tab Galaxy S7 + recevront la couverture du clavier à 7 999 Rs, une baisse de 10 000 Rs et une remise en argent jusqu’à 6 000 Rs sur les cartes de crédit et de débit HDFC Bank.

Spécifications de la Galaxy Tab S7, Tab S7 +

Le Samsung Galaxy Tab S7 dispose d’un écran TFT LTPS de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. La Galaxy Tab S7 + dispose d’un écran super AMOLED de 12,4 pouces doté d’une résolution de 2800 × 1752 pixels. Les deux onglets exécutent le système d’exploitation Android 10 et offrent 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To.

En termes de caméra, les deux onglets comportent une configuration de caméra arrière double qui comprend un capteur principal de 13 MP et un capteur secondaire de 5 MP. Ils arborent une caméra selfie de 8 MP. La série Galaxy Tab S7 permettra aux utilisateurs d’utiliser trois applications simultanément.

En termes de batterie, la Tab S7 abrite une batterie de 8 000 mAh et la Tab S7 + est équipée d’une batterie de 10 090 mAh. Les deux onglets prennent en charge la technologie de charge ultra-rapide de 45 W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂