La variante sud-africaine du SRAS-CoV-2 plus contagieuse, aucune preuve qu’elle soit plus meurtrière, confirment les experts

Une nouvelle variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Afrique du Sud est plus contagieuse que les versions précédentes, ont déclaré des experts lundi, mais rien ne prouve qu’elle soit plus mortelle. La nouvelle variante est 50% plus contagieuse, a déclaré l’épidémiologiste le professeur Salim Abdool Karim, coprésident du comité scientifique du ministère de la Santé. « Il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante Covid est plus sévère que la variante originale », a-t-il ajouté. Les experts ont tiré leurs conclusions sur la variante – désormais la souche dominante en Afrique du Sud – à partir d’une analyse des données collectées auprès des principaux groupes d’infection à travers le pays.

Avec plus de 1,3 million de personnes infectées, l’Afrique du Sud a enregistré plus de cas que tout autre pays du continent et a également subi plus de décès, avec 37 105 enregistrés. La deuxième vague du virus a poussé le système de santé sud-africain à ses limites.

Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré lundi qu’il y avait eu une baisse de 23% des infections – mais que le nombre d’hospitalisations avait augmenté de 18,3% par rapport à la semaine précédente.

Le Dr Waasila Jassat, un autre membre du groupe d’experts, a déclaré que même si les admissions étaient en hausse, le taux de mortalité dû au virus dans les hôpitaux n’avait pas changé depuis la première vague du virus.

C’est la découverte par les experts sud-africains de la nouvelle variante – connue sous le nom de 510Y.V2 – qui a convaincu les autorités d’introduire de nouvelles restrictions en décembre pour ralentir sa propagation.

«Le monde a sous-estimé ce virus», a déclaré un autre membre du panel, le virologue professeur Alex Sigal, ajoutant qu’il évoluait et s’adaptait aux humains.

Les craintes suscitées par la nouvelle variante ont contribué à convaincre certaines compagnies aériennes de limiter les vols à destination et en provenance de l’Afrique du Sud.

Le président Cyril Ramaphosa a récemment annoncé l’arrivée de plus de 20 millions de doses de vaccin au cours des six prochains mois.

L’épidémiologiste Abdool Karim a déclaré que l’on ne savait pas encore si les vaccins actuels seraient efficaces contre la nouvelle variante du virus, bien que plusieurs études soient en cours.

