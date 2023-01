La variante globale du OnePlus 11 peut être vue sur GeekBench : nous la verrons bientôt en dehors de la Chine

in

La variante mondiale du OnePlus 11 a été vue sur GeekBench, révélant qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il atterrisse hors des frontières de la Chine.

Arrière du OnePlus 11.

Presque dès le début de l’année, le OnePlus 11 a été présenté, qui émergeait comme un des haut de gamme de l’année juste en jetant un œil à ses spécifications. L’appareil a été dévoilé en Chine, pays d’origine de la marque, où il bat des records de vente selon différents médias du pays.

Aujourd’hui, nous avons appris que la variante globale de l’appareil a été révélée sur GeekBench, comme on peut le lire dans Gizchina. Cela signifie deux choses : d’une part, que son lancement mondial se rapproche et, d’autre part, que la phase de test de cette variante est sur le point de se conclure.

Le marché mondial recevra la variante avec OxygenOS 13 et 16 Go de RAM

Selon la source, bien qu’aucune date précise ne soit connue concernant le lancement mondial du OnePlus 11. Il devrait avoir lieu au cours du mois de février. On sait qu’il n’y aura pas de différences au niveau matériel entre la variante chinoise et celle-ci, mais il y en a au niveau logiciel.

Oui, il est vrai que le OnePlus 11 sera livré avec Android 13 préinstallé, mais avec une subtile différence. La variante globale apportera OxygenOS 13 en tant que couche de personnalisation, tandis que en Chine exécute Color OS 13qui est plus typique des terminaux OPPO.

Les deux couches de personnalisation partagent des éléments communs, en particulier en ce qui concerne les fonctions. Cependant, OxygenOS 13 a des caractéristiques exclusives destiné à plaire aux fans de longue date de OnePlus. Selon la source, il est encore possible que nous trouvions de la surprise dans le logiciel.

L’apparition du OnePlus 11 sur GeekBench confirmez que nous recevrons la variante de 16 Go de RAM sur le marché mondial. Évidemment, nous verrons également le modèle de base de 12 Go, mais il est bon de savoir qu’il y aura une option plus vitaminée pour ceux qui le souhaitent.

