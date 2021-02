La variante du coronavirus californien se propage rapidement. Doit-on s’inquiéter?

Une variante du nouveau coronavirus qui est apparue pour la première fois en Californie du Sud l’été dernier s’est maintenant propagée dans plus d’une douzaine d’États américains et plusieurs autres pays, selon une nouvelle étude.

La variante, connue sous le nom de CAL.20C, a été détectée pour la première fois dans un seul cas dans le comté de Los Angeles en juillet 2020, mais elle n’est pas réapparue dans le sud de la Californie avant octobre 2020, selon l’étude publiée jeudi (11 février). ) dans le journal JAMA . Ensuite, les cas de la variante ont monté en flèche dans la région de Los Angeles, coïncidant avec la poussée hivernale de la région dans l’ensemble des cas de coronavirus.

Aujourd’hui, CAL.20C représente près de la moitié des cas de COVID-19 en Californie du Sud et environ un tiers des cas dans l’État sur la base d’une analyse des génomes viraux publiée dans une base de données mondiale appelée GISAID.

De plus, les chercheurs ont découvert qu’à la fin du mois de janvier, la variante s’était étendue à 19 autres États, contre cinq États en novembre 2020. Elle s’est également étendue au-delà des États-Unis à six autres pays – Australie, Danemark, Israël, Nouvelle-Zélande , Singapour et le Royaume-Uni.

Les chercheurs soupçonnent que les voyageurs du sud de la Californie répandent la variante ailleurs. « CAL.20C bouge, et nous pensons que ce sont les Californiens qui le déplacent », selon Jasmine Plummer, co-auteur principal de l’étude, chercheuse au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, dit dans un communiqué .

Le variant CAL.20C – également connu sous le nom de B.1.429 – est défini par cinq mutations distinctes, dont trois dans la protéine de pointe du virus, la structure qui permet au virus de se lier et d’infecter les cellules humaines.

Malgré l’augmentation apparente de la variante en Californie du Sud, les scientifiques ne savent toujours pas si CAL.20C est plus contagieux que les autres souches de coronavirus. La variante peut être devenue plus courante simplement par hasard, plutôt que d’avoir un avantage biologique inhérent, selon Le New York Times .

Les chercheurs ont également noté que l’analyse de leur étude était limitée aux échantillons inclus dans des bases de données accessibles au public ainsi qu’à environ 2300 échantillons de leur hôpital, et ils ne peuvent pas exclure un «biais de collecte», ce qui signifie que des échantillons peuvent avoir été collectés auprès de certaines populations mais pas d’autres.

Cependant, le variant a une mutation inquiétante connue sous le nom de L452R. Cette mutation génétique est dans un gène qui code pour le soi-disant domaine de liaison au récepteur (RBD), un endroit sur la protéine de pointe où le virus se trouve d’abord sur les cellules humaines. Des mutations dans ce domaine pourraient en théorie permettre au virus de se propager plus facilement, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Le mois dernier, les responsables de la santé californiens se sont déclarés préoccupés par une variante avec la mutation L452R car elle avait été identifiée dans plusieurs grandes épidémies dans le comté de Santa Clara, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les chercheurs de Cedars-Sinai continuent d’étudier CAL.20C pour déterminer s’il est plus contagieux, plus sévère ou mieux à même de résister aux vaccins actuels, par rapport aux autres souches.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.