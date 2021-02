La variante du coronavirus californien «  locale  » est plus contagieuse et peut-être plus mortelle

Les scientifiques californiens s’inquiètent de plus en plus de la variante du coronavirus « locale » de l’État, des études montrant maintenant que la variante est plus transmissible que les souches antérieures et pourrait être plus résistante aux vaccins actuels, selon des rapports de presse.

La variante, connue sous le nom de B.1.427 / B.1.429, est apparu pour la première fois en Californie au printemps dernier mais n’est apparu sur le radar des scientifiques que cet hiver, lorsque les cas de la variante ont rapidement décollé dans l’État, selon le New York Times . Cependant, les scientifiques ne savaient pas si la variante était effectivement plus contagieuse que les souches précédentes ou si elle devenait plus courante simplement par hasard – par exemple, à travers quelques événements de grande diffusion.

Dans une nouvelle étude, qui n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture, les chercheurs ont analysé 2172 échantillons de virus collectés en Californie entre septembre 2020 et janvier 2021. Ils ont constaté que, bien que la variante ne soit pas encore apparue en septembre, en janvier , il était devenu la variante prédominante en Californie, avec des cas doublant tous les 18 jours, a rapporté le New York Times.

De plus, des études en laboratoire ont révélé que la variante était 40% meilleure pour infecter les cellules humaines par rapport aux souches antérieures, selon le New York Times. De plus, les personnes testées positives pour la variante californienne avaient deux fois la charge virale (ou les niveaux du virus) dans le nez et la gorge que les personnes infectées par d’autres versions du virus. Cela peut signifier que les personnes infectées par la variante californienne peuvent la propager plus facilement que les personnes infectées par d’autres souches, selon le Los Angeles Times .

Les chercheurs ont déclaré que leurs résultats signifient que B.1.427 / B.1.429 devrait être considéré comme une « variante préoccupante » similaire aux variantes qui ont émergé au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.

«Le diable est déjà là», a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Charles Chiu, virologue à l’Université de Californie à San Francisco, au LA Times. « Je souhaite que ce soit différent. Mais la science est la science. »

Des expériences en laboratoire ont également montré que anticorps chez les personnes qui avaient été infectées par d’autres souches du nouveau coronavirus ou qui avaient été vaccinées contre le COVID-19 étaient moins efficaces pour «neutraliser» ou désactiver la variante californienne.

Pourtant, la variante californienne peut ne pas être aussi efficace que la variante sud-africaine pour échapper aux vaccins actuels. Dans des études de laboratoire, la variante sud-africaine a provoqué des niveaux d’anticorps six fois plus faibles que les niveaux produits en réponse à d’autres souches, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Mais les niveaux d’anticorps produits en réponse à la variante californienne étaient juste deux fois inférieurs, a rapporté le LA Times.

Il existe également des preuves très précoces que la variante californienne peut être plus meurtrière que d’autres souches. Lorsque Chiu et ses collègues ont analysé environ 300 cas de B.1.427 / B.1.429 à San Francisco, ils ont constaté que les personnes infectées par cette variante étaient beaucoup plus susceptibles de mourir que celles infectées par d’autres souches de coronavirus. Mais en raison de la petite taille de l’échantillon (seulement 12 personnes sont décédées dans l’ensemble), les résultats peuvent ne pas être statistiquement significatifs.

Certains chercheurs qui n’étaient pas impliqués dans la nouvelle étude ont déclaré que la variante californienne ne semblait pas poser autant de menace que les autres variantes de coronavirus. «Ce n’est pas aussi grave que les autres», a déclaré William Hanage, un épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston, au New York Times. Il a noté que la variante californienne n’a pas semblé décoller dans d’autres régions du pays ou du monde, tandis que B.1.1.7 (la variante britannique) semble prendre rapidement le dessus partout où elle est introduite.

Une étude publiée plus tôt ce mois-ci a estimé que B.1.1.7 est jusqu’à 45% plus transmissible que les souches antérieures aux États-Unis, selon CNN . Les premières données de Californie suggèrent que B.1.427 / B.1.429 peut être jusqu’à 24% plus transmissible que les souches antérieures, a rapporté le Los Angeles Times.

Des études dans les semaines à venir permettront de mieux comprendre l’ampleur du problème posé par B.1.427 / B.1.429 et s’il l’emportera sur d’autres variantes de coronavirus déjà apparues dans l’État, y compris la variante britannique et le sud. Variante africaine, a rapporté le New York Times.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.