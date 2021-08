La variante Delta voit une augmentation mondiale, pourrait avoir tué l’idée de l’immunité collective dans de nombreux pays

in

L’immunité collective est obtenue lorsqu’un certain seuil de la population mondiale a été inoculé contre un agent pathogène ou s’est rétabli de l’infection.

Comme pour les vaccins contre d’autres maladies désormais endémiques telles que la rougeole et la grippe, les vaccins Covid offrent une excellente protection contre les maladies graves. Crédit image : Tech2/Abigail Banerji

Alors que la variante Delta poursuit son essor mondial, les experts se demandent si l’objectif de longue date d’atteindre l’immunité collective contre le COVID-19 par la vaccination est encore viable.

Mais que ce soit ou non réalisable avec COVID-19 , avec l’émergence régulière de souches plus infectieuses, fait débat.

« Si la question est : la vaccination à elle seule nous permettra-t-elle d’atténuer et de contrôler la pandémie ? » la réponse est : non », a déclaré l’épidémiologiste Mircea Sofonea AFP.

Il a déclaré que l’immunité collective dépendait de deux facteurs fondamentaux.

« C’est l’infectiosité intrinsèque du virus et l’efficacité des vaccins pour se protéger contre l’infection. Et pour le moment, cette efficacité n’est pas là. »

Delta s’est avéré être environ 60 % plus transmissible que la variante Alpha du virus SARS-CoV-2, et jusqu’à deux fois plus infectieux que la souche originale qui a émergé fin 2019.

Plus le virus devient efficace pour infecter les gens, plus le seuil d’immunité collective est élevé.

« Théoriquement, c’est un calcul très simple à faire », estime l’épidémiologiste Antoine Flahault.

Pour le virus d’origine, qui avait un taux de reproduction compris entre zéro et trois – ce qui signifie que chaque personne infectée en infecte jusqu’à trois autres – l’immunité collective aurait pu être obtenue avec environ 66% des personnes immunisées, a déclaré Flahault à l’AFP.

« Mais si le taux de reproduction est de huit, comme avec Delta, cela nous rapproche de 90 pour cent », a-t-il déclaré.

Si les vaccins étaient efficaces à 100 pour cent pour arrêter les infections Delta, 90 pour cent pourraient éventuellement être possibles. Malheureusement, ils ne le sont pas.

Immunité décroissante ?

Selon les données publiées cette semaine par les autorités américaines, l’efficacité des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna pour prévenir l’infection est passée de 91% à 66% depuis que Delta est devenu la variante dominante.

Et des études ont montré que l’efficacité du vaccin contre l’infection à Delta diminue avec le temps – l’une des raisons pour lesquelles plusieurs pays se préparent maintenant pour une troisième campagne de vaccination d’automne, ou « rappel ».

Avec tout cela pris en compte, en l’absence d’autres mesures de santé telles que le port du masque ou la distanciation sociale, Sofonea a déclaré qu’il faudrait plus de 100% des personnes pour être vaccinées afin de garantir la fin des transmissions – une impossibilité évidente.

« La variante Delta infectera toujours les personnes qui ont été vaccinées et cela signifie que quiconque n’est toujours pas vacciné, à un moment donné, rencontrera le virus », a déclaré aux législateurs Andrew Pollard, directeur du groupe britannique Oxford Vaccine Group.

Mythique

Mais même si, comme l’a appelé Pollard, l’objectif « mythique » de l’immunité collective n’est plus en jeu, les experts ont souligné que se faire vacciner restait primordial.

Comme pour les vaccins contre d’autres maladies désormais endémiques telles que la rougeole et la grippe, les vaccins Covid offrent une excellente protection contre les maladies graves.

« Ce que les scientifiques recommandent, c’est de protéger le maximum de personnes » grâce à la vaccination, a déclaré Flahault.

Finalement, bien sûr, toutes les pandémies se terminent.

Sofonea a déclaré qu’il serait toujours possible que Covid devienne une autre maladie endémique au fil du temps, « mais pas avec les seuls vaccins ».

Il envisageait un avenir proche où « les masques et la distanciation sociale se poursuivent dans certaines régions » afin de limiter la transmission et, finalement, les maladies graves.

« Pendant la pandémie du sida, lorsque les scientifiques ont dit que nous devions porter des préservatifs, beaucoup de gens ont dit: » OK, nous le ferons pendant un certain temps « », a déclaré Flahault.

« Et à la fin, ils ont continué à les utiliser. Il se pourrait bien que nous continuions à utiliser des masques dans des espaces clos et dans les transports pendant un certain temps. »

