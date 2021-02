La variante de coronavirus à propagation rapide double tous les 10 jours aux États-Unis

La variante de coronavirus qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni se propage maintenant rapidement aux États-Unis, doublant tous les 10 jours, selon une nouvelle étude.

Cela signifie que la variante, connue sous le nom de B.1.1.7., Connaît une croissance exponentielle de la prévalence. B.1.17 représentait environ 2% des souches actuellement en circulation au cours de la dernière semaine de janvier et a probablement doublé à 4% des souches en circulation 10 jours plus tard, et 10 jours après cela, doublera à 8%, puis 16% et ainsi de suite. En mars, ce sera probablement la variante la plus courante dans le pays.

La variante, qui semble être environ 40% à 70% plus transmissible que les formes précédentes de SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du COVID-19, a « pris une forte implantation à travers le monde », ont écrit les auteurs dans un nouveau pré-imprimé. étude publiée sur medRxiv le 7 février et pas encore évalué par les pairs.

B.1.1.7 présente de multiples mutations sur sa protéine de pointe – que le virus utilise pour s’accrocher et envahir les cellules humaines; ces mutations semblent permettre au virus de se propager plus rapidement et plus efficacement par rapport aux formes antérieures du virus. B.1.1.7 a été détecté pour la première fois en septembre 2020 au Royaume-Uni, et à peine deux mois plus tard, il est devenu la variante dominante dans le pays. La variante a maintenant été détectée dans au moins 80 pays et territoires à travers le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Après l’apparition de B.1.1.7 au Portugal et en Irlande, ces pays « ont observé des vagues dévastatrices de COVID-19 », ont écrit les auteurs dans la nouvelle étude. « Notre étude montre que les États-Unis sont sur une trajectoire similaire à celle d’autres pays où le B.1.1.7 est rapidement devenu la variante dominante du SRAS-CoV-2. » Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont prédit que B.1.1.7 deviendrait la souche dominante aux États-Unis d’ici mars, 45Secondes.fr précédemment rapporté , et malheureusement, cette étude suggère que la prédiction se réalise.

Pour comprendre à quelle vitesse B.1.1.7 se propage aux États-Unis, les chercheurs ont examiné les données d’un demi-million d’échantillons de test positifs aux États-Unis collectés par la société de génomique Helix depuis juillet 2020. Ils ont constaté que B.1.1.7 est probablement arrivé dans le États-Unis vers la fin du mois de novembre et s’était propagé à au moins 30 États en janvier.

Ils ont également constaté que si le variant est toujours à une «fréquence relativement basse», aux États-Unis, il est de 35% à 45% plus transmissible que les formes antérieures du virus; et sa prévalence semble doubler tous les 10 jours à travers le pays. La variante était la plus répandue en Floride, représentant 4,5% des cas dans la dernière semaine de janvier. Cela correspond également aux données publiées du CDC montrant que la plupart des 690 cas connus de B.1.1.7 provenaient de Floride, suivie de la Californie, D’après le CDC . Cela dit, les données ne couvraient pas l’ensemble des États-Unis et des variantes pourraient donc circuler sans être détectées dans plusieurs États, selon l’étude.

Les laboratoires américains ne séquencent qu’une petite partie des échantillons de SRAS-CoV-2, de sorte que de nombreuses variantes nouvelles et inconnues peuvent circuler sous le radar, ont écrit les auteurs. « Les programmes de surveillance plus établis dans d’autres pays ont fourni des avertissements importants sur les variantes préoccupantes qui peuvent avoir un impact sur les États-Unis, le B.1.1.7 ne représentant qu’une seule variante démontrant la capacité de croissance exponentielle », ont-ils écrit.

Étant donné que B.1.1.7 n’est toujours pas extrêmement répandu aux États-Unis, il est encore temps de mettre en œuvre des programmes de surveillance et des efforts d’atténuation dans les semaines à venir, ont écrit les auteurs. Mais « à moins que des mesures de santé publique décisives et immédiates ne soient prises », la diffusion de la variante aura probablement des « conséquences dévastatrices » dans quelques mois aux Etats-Unis, ont-ils ajouté.

Les scientifiques ne savaient pas au début si B.1.1.7 était plus mortel et plus transmissibles que les formes antérieures du virus. Certaines premières preuves du Royaume-Uni suggèrent qu’il pourrait être 30% plus mortel, mais ces preuves sont encore incertaines, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Dans tous les cas, B.1.1.7 est « presque certainement destiné » à devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars, ont écrit les auteurs.

