La variante britannique du Covid-19 a de nouveau muté avec de nouveaux changements génétiques inquiétants, selon des scientifiques

Un scientifique britannique qui avise le gouvernement a mis en garde contre une mutation «inquiétante» et «spontanée» de la variante britannique Covid-19 qui pourrait avoir un impact sur l’efficacité des vaccins actuellement utilisés.

«La mutation la plus préoccupante, que nous appelons E484K, est également survenue spontanément dans la nouvelle souche Kent dans certaines parties du pays.» Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences, a déclaré mardi matin à la radio BBC.

La nouvelle et perturbante mutation E484K avait déjà été signalée dans une note technique publiée par Public Health England mais n’avait pas été largement remarquée en dehors des cercles scientifiques.

« Un nombre limité de génomes B.1.1.7 COV (variante préoccupante) … avec la mutation E484K ont été détectés, » dit le résumé du briefing.

Le Dr Julian Tang, virologue à l’Université de Leicester, a déclaré que la mutation était inquiétante mais pas inattendue.

« L’acquisition [of the E484K mutation] peut être due à une recombinaison avec l’un des virus variants sud-africains / brésiliens qui peuvent avoir co-infecté la même cellule – comme nous le voyons avec différents virus de la grippe – mais c’est plus rare avec les coronavirus », il expliqua.

La souche Kent, également largement appelée variante britannique, s’est avérée plus contagieuse, alors que cette nouvelle mutation peut réduire l’efficacité des vaccins actuellement administrés au Royaume-Uni.

«Si cette mutation E484K est acquise par la plupart des variantes britanniques B.1.1.7 – les récentes assurances provenant d’études récentes montrant que les vaccins à ARNm offriront toujours une protection optimale contre la variante britannique originale – pourraient ne plus s’appliquer, Dit Tang.

La mutation E484K a déjà été observée dans les variantes sud-africaine et brésilienne, mais bien que la mutation soit susceptible d’affecter l’efficacité du vaccin, il est peu probable qu’elle rende le jab actuel superflu.

Des études menées sur la variante sud-africaine montrent que la mutation est capable d’éluder certaines parties de la réponse immunitaire induite par une infection naturelle ou par la vaccination.

