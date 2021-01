La variante britannique du coronavirus pourrait être plus mortelle, selon les premières preuves

Les responsables au Royaume-Uni affirment que la variante britannique du nouveau coronavirus peut être plus mortelle que d’autres souches, mais ils soulignent que les preuves en sont encore très incertaines.

Cette variante, appelée B.1.1.7, a été identifiée pour la première fois dans le Kent, en Angleterre, en septembre 2020 et s’est depuis répandue dans le monde entier. Cette variante est plus contagieuse, des études ayant révélé qu’elle est environ 50 à 70% plus transmissible que les autres souches largement circulantes, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

« En plus de se propager plus rapidement, il semble maintenant qu’il existe des preuves que la nouvelle variante … peut être associée à un degré de mortalité plus élevé », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi (22 janvier).

Les données proviennent de plusieurs études préliminaires sur les taux de mortalité chez les personnes avec la nouvelle variante par rapport aux taux liés à d’autres souches, selon la BBC . Par exemple, une étude de la London School of Hygiene & Tropical Medicine a examiné 2583 décès parmi 1,2 million de personnes testées pour le coronavirus au Royaume-Uni et a révélé que ceux qui avaient la nouvelle variante étaient environ 30% plus susceptibles de mourir en 28 jours. période par rapport à celles infectées par d’autres souches, selon les données publiées par le Gouvernement britannique .

Pour mettre cette augmentation dans son contexte, Patrick Valance, le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, a déclaré lors de la conférence de presse que sur une population de 1000 personnes dans la soixantaine infectées par d’autres souches, environ 10 personnes devraient mourir, mais avec la nouvelle variante. , le nombre de décès passerait à 13 pour 1 000.

Cependant, les premiers cas analysés peuvent ne pas être représentatifs de la population totale. De plus, les responsables ne voient cette augmentation de la mortalité que lorsqu’ils examinent la population plus large de toute personne testée positive pour le virus. Lorsqu’ils ne regardent que ceux qui sont hospitalisés, ils ne voient pas d’augmentation de la mortalité avec la nouvelle variante. Cependant, les responsables ont noté que le délai entre l’hospitalisation et le décès peut être relativement long et que des données supplémentaires dans les semaines à venir rendront leur analyse plus définitive.

Les preuves « ne sont pas encore solides », a déclaré Valance. « Il y a beaucoup d’incertitude autour de ces chiffres, et nous avons besoin de plus de travail pour avoir une idée précise de cela. »

Mais les responsables ont souligné que toutes les preuves actuelles montrent que les vaccins COVID-19 sont efficaces contre la nouvelle variante comme ils le sont contre d’autres souches.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.