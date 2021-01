La variante britannique du coronavirus pourrait devenir la souche américaine dominante d’ici mars, selon le CDC

La «variante britannique» à propagation rapide du coronavirus pourrait devenir la souche prédominante aux États-Unis d’ici mars, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Environ 76 cas de la nouvelle variante, connue sous le nom de B.1.1.7, ont été détectés jusqu’à présent dans 10 États américains, mais sa capacité à se propager plus facilement que d’autres variantes signifie qu’elle pourrait décoller rapidement ici, selon un nouveau modèle informatique. de la propagation, détaillé dans un rapport vendredi (15 janvier) dans le journal CDC Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité .

Même si cette variante du SRAS-CoV-2 (le coronavirus qui cause le COVID-19) ne semble pas causer une maladie plus grave, sa hausse prévue est particulièrement inquiétante car plus de cas dans l’ensemble signifie plus d’hospitalisations et plus de décès.

En relation: Variante de coronavirus britannique à propagation rapide: réponses à toutes vos questions

Le déploiement de Vaccins contre le covid-19 finira par réduire considérablement la transmission du COVID-19, mais cela ne se produira probablement qu’après que B.1.1.7 devienne la variante dominante, selon le modèle.

Dans l’intervalle, « l’augmentation de la transmission du SRAS-CoV-2 pourrait menacer les ressources de soins de santé sollicitées, exiger une mise en œuvre prolongée et plus rigoureuse des stratégies de santé publique et augmenter le pourcentage d’immunité de la population requis pour le contrôle de la pandémie », ont déclaré les auteurs.

Pour éviter le pire des cas, les responsables de la santé se retrouvent une fois de plus à insister sur la nécessité de ralentir la propagation du virus, avec des masques, la distanciation et le respect des quarantaines, ce qui peut atténuer l’impact de B.1.1.7 et « laisser un temps critique pour augmenter la couverture vaccinale », ont écrit les auteurs.

Dans le nouveau modèle, les chercheurs ont supposé que B.1.1.7 a actuellement une prévalence de 0,5% aux États-Unis parmi toutes les infections à COVID-19, et qu’il est 50% plus transmissible que les autres variantes. Le modèle suppose également qu’environ 10% à 30% de la population américaine est immunisée contre le COVID-19 en raison d’infections antérieures, et qu’environ 1 million de doses de vaccin COVID-19 sont administrées par jour à compter du 1er janvier 2021 (au Le 15 janvier, environ 11 millions de doses ont été administrées, soit moins d’un million de doses par jour, D’après le CDC .)

Le modèle prévoit que la prévalence de B.1.1.7 augmentera rapidement au début de 2021 et deviendra la variante prédominante en mars, ce qui signifie que la majorité des infections proviendront de cette variante par rapport aux autres. Dans le modèle, le déploiement des vaccins n’a pas changé la trajectoire précoce de la variante, mais a démarré plus tard et a finalement réduit considérablement la transmission.

L’effet des vaccins sur la réduction de la transmission du COVID-19 à court terme était le plus grand lorsque la transmission diminuait déjà, ont déclaré les auteurs, ce qui souligne davantage l’importance de ralentir la propagation du virus maintenant.

Ces données montrent « que l’utilisation universelle et le respect accru des mesures d’atténuation et de la vaccination sont essentiels pour réduire considérablement le nombre de nouveaux cas et de décès dans les mois à venir », ont déclaré les auteurs.

Des efforts accrus pour suivre l’évolution du SRAS-CoV-2 et rechercher d’autres variantes préoccupantes sont également essentiels. L’agence travaille actuellement à renforcer sa surveillance dans ce domaine.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.