La variante abordable de OnePlus 9 s’appellera OnePlus 9R et non OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite: rapport

26 févr.2021 17:40:38 IST

Le troisième modèle de la série OnePlus 9 pourrait s’appeler OnePlus 9R, a révélé un pronostiqueur. Le pronostiqueur Evan Blass a partagé que le modèle abordable supposé de la gamme OnePlus 9 pourrait s’appeler OnePlus 9R et non OnePlus 9e, ou OnePlus 9 Lite, selon un Publier dans Voix. Le message montre ce qui pourrait être un code du micrologiciel de développement de l’appareil. Le message met également en évidence le surnom de OnePlus 9R. Alors qu’Evan Blass est connu pour être un pronostiqueur fiable, @MaxJambor n’est pas sûr et a tweeté: « @evleaks est un fuiteur très fiable mais je ne mettrais pas les mains en feu pour le nom de ce smartphone. »

.@evleaks est un leaker très fiable mais je ne mettrais pas les mains en feu pour le nom de ce smartphone Via. https://t.co/CftDyBcW0d – Max Jambor (@MaxJmb) 24 février 2021

Il y a quelques jours, GSMArena a également partagé les spécifications de l’appareil. Selon le rapport, OnePlus 9E (comme on l’appelait à l’époque) comprendra un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels aux côtés d’un appareil photo principal de 64 MP et d’un chipset Snapdragon 690.

Le rapport a en outre ajouté que le smartphone comportera un objectif ultra-large de 8 MP et que la batterie devrait atteindre 5000 mAh. La variante de base du téléphone OnePlus devrait être livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le rapport a en outre ajouté que l’appareil pourrait être alimenté par le Snapdragon 888 et dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne les spécifications de l’appareil photo, l’appareil devrait porter un objectif principal de 48 MP avec un objectif secondaire de 50 MP ainsi qu’un module de 2 MP. L’appareil démarre Android 11.

