La vapeur d’eau de Mars est envoyée haut dans l’atmosphère où elle se perd dans l’espace

Tendance FP16 nov.2020 15:17:57 IST

Les scientifiques ont maintenant découvert que la vapeur d’eau près de la surface de la planète rouge est envoyée plus haut dans l’atmosphère qu’on ne le pensait possible. Une fois là-bas, il est détruit par des particules ou des ions de gaz chargés électriquement et se perd dans l’espace. Ils ont trouvé cela en utilisant le vaisseau spatial Mars Atmospheric and Volatile Evolution (MAVEN) de la NASA.

Selon un déclaration publié par la NASA, les chercheurs ont déclaré que le phénomène découvert par eux est la raison pour laquelle Mars a perdu l’équivalent d’un océan mondial d’eau jusqu’à des centaines de pieds de profondeur sur des milliards d’années. Ils ont ajouté que Mars continue de perdre de l’eau aujourd’hui alors que la vapeur est transportée à haute altitude après s’être sublimée des calottes polaires gelées pendant les saisons plus chaudes.

La sublimation est la transition d’une substance directement de l’état solide à l’état gazeux, sans passer par l’état liquide.

L’auteur de l’étude, Shane Stone, a déclaré qu’ils étaient tous surpris de trouver de l’eau si haut dans l’atmosphère, ajoutant: « Les mesures que nous avons utilisées ne pouvaient provenir que de MAVEN alors qu’il planait dans l’atmosphère de Mars, au-dessus de la surface de la planète. »

Stone et ses collègues ont basé leurs découvertes sur les données du spectromètre de masse à gaz neutre et ionique de MAVEN (NGIMS). Le spectromètre de masse inhale essentiellement de l’air et sépare les ions qui le composent par leur masse.

Les chercheurs ont suivi l’abondance des ions d’eau sur Mars pendant plus de deux années martiennes et ont déterminé que la quantité de vapeur d’eau près de la pointe de l’atmosphère à environ 150 kilomètres au-dessus de la surface est la plus élevée pendant l’été dans l’hémisphère sud. Pendant ce temps, la planète est la plus proche du Soleil et est donc plus chaude, et les tempêtes de poussière sont plus susceptibles de se produire.

Les températures estivales chaudes et les vents forts associés aux tempêtes de poussière aident la vapeur d’eau à atteindre les parties les plus élevées de l’atmosphère où elle se décompose en hydrogène et en oxygène qui s’échappent dans l’espace.

Stone a ajouté que tout ce qui atteint la partie supérieure de l’atmosphère est détruit à la fois sur Mars et sur Terre car il est exposé à la pleine force du Soleil.

Paul Mahaffy, chercheur principal de NGIMS a ajouté qu’ils ont montré que les tempêtes de poussière interrompent le cycle de l’eau sur Mars et poussent les molécules d’eau plus haut dans l’atmosphère où les réactions chimiques peuvent libérer des atomes d’hydrogène dans l’espace.

Mehdi Benna, co-auteur de l’étude, a ajouté que ce qui est unique à propos de la découverte, c’est qu’elle fournit une nouvelle voie qu’ils ne pensaient pas exister pour que l’eau s’échappe de l’environnement martien. Les chercheurs estiment que la découverte modifiera leurs estimations de la vitesse à laquelle l’eau s’échappe actuellement et de la vitesse à laquelle elle s’est échappée dans le passé.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂