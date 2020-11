La valeur nette de Sydney Sweeney peut en fait causer de l’euphorie

Sydney Sweeney est peut-être mieux connue pour son travail d’acteur, mais le jeu n’est que la pointe de l’iceberg pour le Euphorie star, et sa valeur nette commence certainement à refléter cela. Ces dernières années, Sweeney est devenu un acteur reconnaissable, décrochant des rôles convoités dans Euphorie, Objets tranchants, Le conte de la servante, Il était une fois à Hollywood, et plus. En 2020, Sweeney a annoncé qu’elle avait lancé sa propre société de production, Fifty-Fifty Films, afin qu’elle puisse avoir encore plus de contrôle sur les histoires qu’elle racontait. Mais comment Sweeney a-t-il accumulé autant de succès à un si jeune âge?

Sydney Sweeney | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bien qu’il puisse sembler que Sweeney a explosé dans la célébrité du jour au lendemain, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. L’acteur travaille avec diligence depuis 11 ans pour accumuler sa valeur nette et son impressionnant CV. À seulement 12 ans, elle a fait asseoir ses parents et a fait une présentation Powerpoint sur la façon dont elle obtiendrait à la fois un diplôme universitaire et une carrière réussie dans le divertissement. Ensuite, elle s’est mise au travail pour mettre ses plans en action.

Sydney Sweeney a convaincu ses parents qu’elle pouvait réussir à l’université et à une carrière d’actrice

Plutôt que d’étudier le cinéma ou le théâtre, Sweeney a choisi d’étudier l’entrepreneuriat. le Euphorie star a estimé qu’il était nécessaire pour elle de pouvoir repérer un mauvais contrat, elle s’est donc assurée de suivre des cours de commerce pour mieux comprendre le jargon juridique souvent enfoui dans les contrats qu’elle doit signer. Sweeney a déjà commencé à mettre ses talents d’entrepreneur à l’épreuve en lançant Fifty-Fifty Films.

Sweeney a démarré avec Fifty-Fifty Films. Depuis l’annonce de la société en juillet 2020, l’acteur a déjà sécurisé son premier projet. Sweeney jouera aux côtés de sa bonne amie Halsey dans une série intitulée La table des joueurs basé sur le roman Ils souhaitent qu’ils soient nous. Dans une interview avec Deadline, l’acteur a été franc sur ce que la société de production signifiait pour elle et à quel point elle était excitée à l’idée de plonger dans son premier projet.

La star de ‘The Handmaid’s Tale’ a lancé sa propre société de production, Fifty-Fifty Films

«Lancer Fifty-Fifty Films est l’un de mes objectifs depuis longtemps», a révélé Sweeney. « Quand je lis Ils souhaitent qu’ils soient nous J’ai été instantanément attirée par la spécificité du monde et les luttes des personnages – et je savais que c’était le premier projet que je voulais produire. Je suis vraiment honoré que Jean-Marc Vallée et Nathan Ross aient voulu s’associer sur cette série. J’apprends des meilleurs. Nous sommes vraiment ravis de travailler aux côtés d’un cinéaste responsabilisant comme Annabelle.

Bien sûr, Sweeney a également plus de projets d’acteur en préparation. En plus de jouer dans Euphorie Saison 2, Sweeney devrait également jouer dans une satire sociale intitulée Le Lotus Blanc, qui a également une maison sur HBO. De plus, Sweeney a récemment réservé le rôle principal dans un long métrage, Étoile d’argent. Il est clair que Sweeney n’a aucun problème à rester réservée et occupée et sa valeur nette commence certainement à refléter à quel point elle est dévouée à son métier.

Sweeney a déjà une valeur nette impressionnante à un jeune âge

Mais combien vaut Sweeney? Le nombre exact n’est pas encore connu du public. Certaines sources comme Summary estiment que Sweeney vaut 1 million de dollars tandis que d’autres comme World Celebs calculent que l’acteur vaut 2 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, Sweeney est certainement en bonne voie et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente considérablement dans les années à venir.