La valeur nette de Post Malone et comment il dépense son argent

Post Malone a enregistré sa première chanson deux jours après l’avoir écrite et est presque instantanément devenu un nom familier (ou du moins son nom de scène l’a fait). Nous savons qu’il a connu un énorme succès, mais quelle est la valeur nette de Post Malone?

«White Iverson» est sorti en août 2015 et il a reçu une énorme quantité de vues et d’éloges de la part d’autres artistes. Le single a atteint un million de vues dans le mois suivant sa sortie et Post a attiré l’attention de plusieurs maisons de disques. Plus tard le même mois, il décroche un contrat record avec Republic Records.

Alors, comment Post Malone, autrement connu sous le nom d’Austin Richard Post né le 4 juillet 1995 à Syracuse dans l’État de New York, est-il passé d’élève du secondaire à auteur-compositeur-interprète hollywoodien?

Post Malone s’est lancé dans la musique en grandissant et au lycée et il a commencé à écrire et à partager ses chansons sur Soundcloud, ce qui lui a permis d’attirer l’attention et après avoir déménagé à Los Angeles à l’âge de 18 ans, il est devenu célèbre du jour au lendemain pour sa chanson White Iverson. Deux mois plus tard, il a suivi avec un deuxième single à succès, Too Young, qui lui a valu un contrat d’enregistrement avec Republic Records qu’il a signé, et le reste appartient à l’histoire.

Quelle est la valeur nette de Post Malone?

Selon Forbes, Post Malone a gagné jusqu’à 60 millions de dollars en 2020. Sa valeur nette est estimée entre 14 et 15 millions de dollars, tandis que d’autres rapportent qu’elle atteint 30 millions de dollars.

Puisqu’il écrit ses propres chansons, il a droit à la majorité de ses droits d’auteur. Forbes rapporte que le rappeur gagne environ 500 000 € pour chaque concert. Il a même son festival de musique, le Posty Fest, qui a débuté en 2018.

Post Malone gagne en moyenne environ 6000 dollars par jour grâce à sa musique, ce qui lui rapporte environ 2,2 millions par an.

Post Malone nous a en quelque sorte donné un aperçu de ce qu’il ressent à l’idée d’avoir de l’argent dans son nouvel album Hollywood Is Bleeding, car selon The Rolling Stone, il s’agit de « comment la jalousie des célébrités est la racine de tout mal, et l’argent est le seul salve, « et que tout au long de l’album, » le post ne semble pas pouvoir décider si son argent et sa renommée sont une isolation de la douleur ou de sa cause profonde. «

Qu’est-ce que la valeur nette et comment est-elle calculée?

La valeur nette est définie comme « la valeur [of] les actifs qu’une personne ou une société possède, moins les dettes qu’elle doit. »

Selon Investopedia, votre valeur nette peut être calculée en soustrayant vos dettes du montant en dollars de vos actifs. Si vos passifs dépassent vos actifs, vous aurez une valeur nette négative, tandis que vous aurez une valeur nette positive lorsque vos actifs dépasseront vos passifs.

Comment Post Malone gagne son argent

Musique en streaming

En quoi Post-Malone est-il si riche? C’est simple: il est riche à cause du nombre de personnes qui diffusent et écoutent sa musique!

En 2019, Post Malone était l’artiste le plus joué sur Spotify, totalisant plus de 6,5 milliards de flux Spotify dans le monde. Chansons de son troisième album studio, Hollywood’s Bleeding, a effacé 100 millions de flux sur la plate-forme de streaming musical.

Selon Rolling Stone, les 6,5 millions de streams de Post Malone lui ont rapporté environ 28 millions de dollars en moins d’un an.

En 2017, il a battu le record de streaming d’une semaine d’Apple Music avec son single «Rockstar» mettant en vedette 21 Savage. La chanson comptait plus de 25 millions de streams, battant le précédent recordman «I’m the One» de DJ Khaled. Avant de battre le record d’Apple Music, le premier album de Post Malone, Stoney, comptait plus d’un milliard de streams et quatre disques de platine.

Lorsque son deuxième album studio, Beerbongs and Bentleys, est sorti en 2018, il a remporté la plus grande semaine de vente de cette année à ce jour et le plus de streams jamais enregistrés en une semaine. Son album a déplacé 461 000 unités, avec 153 000 en traditionnel, et environ 431 millions d’écoutes sur les services de streaming.

Il a également collaboré avec des artistes célèbres comme Justin Bieber et Kayne West, ce qui lui a valu plus de popularité et de renommée.

Cela ne s’est pas arrêté là – sur les 10 chansons les plus écoutées, huit provenaient de Post Malone Beerbongs et Bentley, qui lui a valu sa première nomination aux Grammy Awards. Son premier album est même entré dans le top 10 avec 40 millions de streams.

En 2020, il est à nouveau nominé pour l’album de l’année avec Hollywood Is Bleeding et chanson de l’année et disque de l’année avec la chanson Circles.

Partenariats de marque

Post Malone s’est associé à Bud Light en 2018. L’annonce du partenariat a été lancée après l’annonce du fait que Post Malone se produirait pour le Dive Bar Tour de Bud Light.

Bud Light fait à nouveau équipe avec le musicien un an plus tard avec une ligne de mode, qui comprenait une veste, des t-shirts, des jeans, des sweats à capuche et des pantalons de survêtement. Les vêtements portaient les paroles du dernier album de Post Malone, Hollywood’s Bleeding, sur eux. Malone et son équipe créative ont conçu les vêtements, qui ont été mis en vente exclusivement sur le site Web du rappeur.

Plus tôt cette année, Malone s’est associé à HyperX, la division de jeux de Kingston Technology Company, et a passé une soirée à jouer avec des fans sur la chaîne Twitch de la société. L’événement était le premier d’une série de streaming où différents invités se connectaient virtuellement avec leurs fans tout en jouant à des jeux populaires.

Malone a également organisé des tirages au sort avec True Religion Brand Jeans en 2018. La société de vêtements offrait des billets pour le Posty Fest à guichets fermés à Dallas.

Post Malone possède également sa propre marque de vin appelée Maison n ° 9.

Comment Post Malone dépense-t-il son argent?

Il est toujours intéressant de savoir où les célébrités déposent leurs millions de dollars. Parfois, leurs achats sont totalement décalés – et c’est certainement le cas pour Post Malone.

Par exemple, au début de la pandémie, Post Malone célébrait à Miami le week-end du Super Bowl 2020 et se sentait très généreux en se rendant dans un club pour faire la fête et en demandant au personnel de transporter des cartons d’argent dans sa section du club. Il a ensuite commencé à donner 50 000 dollars en espèces à des personnes au hasard à l’intérieur du club.

Alors, qu’est-ce que Post Malone achète d’autre avec son argent?

1. Voitures

Tout d’abord, il dépense ses millions en voitures personnalisées.

2 canons

Il dépense également son argent en armes à feu. Il a tendance à aller dans les champs de tir pour tirer ou même à traverser les lignes d’état pour traiter sa difficulté. Il est entré dans l’eau chaude quand il a conduit autour de Las Vegas avec une mitrailleuse attachée à son SUV peu de temps après le tournage du concert de Las Vegas en 2017.

3. Vidéos musicales

Les clips musicaux sont sQuelque chose que beaucoup de gens ne pensent pas à combien d’argent y est investi. Les maisons de disques ne paient pas toujours la note. Parfois, les visuels sont extrêmement extravagants, comme la vidéo de sa chanson «Rockstar».

4. Bijoux

L’une des choses les plus ridicules pour lesquelles il a dépensé son argent était une chaîne personnalisée de 50000 dollars Dallas Cowboys, d’Angel City Jewelers à Los Angeles qu’il a achetée en décembre 2020 parce qu’il est un fan inconditionnel alors que son père travaillait en tant que manager de les concessions pour les Cowboys de Dallas.

5. Vêtements

Sa garde-robe est également hors du commun. Il ne fait généralement pas ses achats aux États-Unis et a tendance à faire ses achats à l’extérieur du pays pour sa mode.

Parfois, on ne peut pas dire que des vêtements extrêmement chers du monde entier sont achetés parce que son style est tellement erratique. Dans un cas, il pourrait porter un short et une chemise à carreaux et dans un autre cas, il pourrait porter un costume sur mesure.

6. Nourriture

Une chose amusante pour laquelle il dépense son argent était Popeye’s Chicken. Une fois, il se produisait à Coachella et il savait que ses fans l’attendaient. Il a fini par acheter à tous ses fans un biscuit de Popeye. La facture a fini par être de 8 000 €.

7. Ses parents

Malone aurait également rendu à son père. Il lui achète des chaussures, des vêtements, des cadeaux de Noël et paie probablement la note de ses anniversaires.

8. Un «Beerbong Manager»

Malone a un Beer Bong Manager. Ce n’est pas une chose réelle parce que c’est juste son ami qu’il paie mille dollars par jour pour nettoyer ses beerbongs autour de la maison.

9. Tatouages

Le rappeur est connu pour ses tatouages, en particulier ses tatouages ​​sur le visage. Il dépense son argent pour se faire encrer avec une grande variété de choses, du logo Playboy Bunny au portrait de Johnny Cash en passant par les noms de musiciens décédés.

10. Bonnes causes

Même s’il dépense de l’argent pour d’autres choses et peut-être pour sa famille, il a également déjà fait un don et aidé à collecter des fonds pour un certain nombre de causes différentes.

En avril 2020, il a organisé son propre Hommage au Nirvana concert en direct pour chanter des reprises de chansons de Nirvana afin de collecter des fonds pour le Fonds de réponse de solidarité COVID-19 de la Fondation des Nations Unies pour l’Organisation mondiale de la santé, qui a recueilli plus de 500 000 dollars.

Après cela, Post Malone a fait don d’argent à diverses causes, notamment le soulagement des coronavirus, l’éducation, le sans-abrisme, la faim, la santé mentale, les anciens combattants, etc. après avoir demandé à ses fans sur les réseaux sociaux où il devrait faire un don en avril 2020.

