La vaccination britannique la moins chère: le vaccin Sanofi devrait coûter moins de dix euros

Alors qu’un fabricant chinois facture plus de 100 euros et un concurrent américain plus de 30 dollars par dose pour leurs vaccins corona en cours de développement, les sociétés pharmaceutiques européennes ne veulent en facturer qu’une fraction. Mais là aussi, les différences sont considérables.

Le futur vaccin corona des laboratoires pharmaceutiques Sanofi et GSK devrait coûter moins de dix euros par dose de vaccin. Les Etats étant disposés à partager les risques financiers des fabricants de vaccins, il est possible de maintenir les prix “aussi bas que possible”, a déclaré samedi le président de Sanofi en France, Olivier Bogillot, à France Inter. Sanofi travaille avec la société britannique GSK sur le développement de vaccins corona.

Le concurrent anglo-suédois AstraZeneca avait annoncé un prix d’environ 2,50 euros la dose pour son potentiel vaccin. Bogillot a expliqué la différence avec le fait qu’AstraZeneca a largement externalisé la production, tandis que Sanofi ne développe et produit le vaccin qu’avec ses propres chercheurs et sur ses propres sites.

La société américaine de biotechnologie Moderna a récemment annoncé un prix de 32 à 37 dollars la dose pour le vaccin qu’elle avait développé. Le développeur chinois de vaccins Sinoppharm souhaite mettre sur le marché ses fonds corona pour moins de 1000 yuans. Deux canettes devraient coûter l’équivalent de 121 euros.

La France et l’Europe recevront le vaccin en même temps que les États-Unis et le Royaume-Uni, selon Bogillot. Environ 100 millions de canettes sont prévues pour les États-Unis, 300 millions pour l’Europe et 60 millions pour le Royaume-Uni.