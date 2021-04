La US Mint rend hommage à l’astronaute Sally Ride dans le quartier des «  femmes américaines  »

La première astronaute américaine à voler dans l’espace sera honorée par la United States Mint en 2022, à la tête d’une série de pièces en circulation représentant des femmes américaines notables.

Sally Ride, qui a marqué l’histoire en lançant la navette spatiale en 1983, sera présentée dans le cadre du programme American Women Quarters de la Monnaie. L’astronaute décédée sera l’une des deux premières femmes représentées sur les nouvelles pièces, qui seront émises jusqu’en 2025.

« La célèbre écrivaine Maya Angelou et l’astronaute pionnière Dr. Sally Ride seront les premiers », a annoncé la Monnaie américaine lundi 12 avril.

Les anciennes pièces de la Monnaie américaine représentant des astronautes comprennent le quartier de l’État de l’Ohio de 2002, la pièce de 1 € amérindien 2019 et le dollar en argent commémoratif Christa McAuliffe 2021. (Crédit d’image: US Mint / collectSPACE.com)

Comme autorisé par le Congrès par l’adoption de la loi de 2020 sur la refonte des pièces de collection en circulation, la Monnaie des États-Unis émettra des pièces de monnaie en circulation et numismatiques d’un quart de dollar avec des motifs inversés (ou latéraux) qui sont « emblématiques des réalisations et des contributions d’un éminent Femme américaine, « à partir de l’année prochaine. Le projet de loi stipule que les lauréats doivent être sélectionnés dans un large éventail de domaines, ainsi que de divers horizons ethniques, raciaux et géographiques.

La législation exige également qu’aucune personne vivante ne figure sur les pièces. Ride est décédé en 2012 à l’âge de 61 ans.

Membre de la première classe d’astronautes de la NASA à inclure des femmes, Ride a lancé sa première mission en 1983 en tant que membre de l’équipage STS-7 de la navette spatiale Challenger. Première Américaine à voler dans l’espace, Ride a été précédée en orbite terrestre par deux cosmonautes russes: Valentina Tereshkova et Svetlana Savitskaya en 1963 et 1982, respectivement.

Ride a volé sur une deuxième mission de navette, STS-41G, également à bord du Challenger, en 1984. Au total, elle a enregistré 14 jours et 8 heures dans l’espace, faisant le tour de la Terre 230 fois.

Après avoir pris sa retraite de la NASA en 1987, Ride est devenu professeur de physique et auteur de plusieurs livres scientifiques pour enfants. Elle a également cofondé Sally Ride Science, une organisation à but non lucratif qui encourage les étudiants, principalement des filles, à s’intéresser aux études et aux carrières en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM).

En plus d’être la première femme américaine dans l’espace, Ride a été la plus jeune astronaute de la NASA à se lancer en mission (à 32 ans en 1983) et le premier avion spatial à être reconnu comme membre de la communauté LGBT.

Conformément à la loi promulguée, le secrétaire au Trésor a choisi Ride (et Angelou) pour le programme American Women Quarters après avoir consulté l’American Women’s History Initiative de la Smithsonian Institution, le National Women’s History Museum et le Congressional Bipartisan Women’s Caucus. Le public est invité à soumettre des recommandations pour que les futures femmes soient honorées via un site Web géré par le National Women’s History Museum.

La US Mint supervisera la conception des pièces, y compris le quart d’honneur Ride. Une fois qu’il y aura une œuvre d’art candidate, la Monnaie soumettra les concepts à la Commission des beaux-arts pour commentaires et au Comité consultatif des citoyens sur la monnaie pour examen. La décision finale sur les dessins sera prise par le secrétaire au Trésor.

L’avers (ou le côté tête) de chaque pièce de l’American Women Quarters Program conservera la ressemblance de George Washington, mais sera différent de celui utilisé lors des programmes du trimestre précédent de la US Mint.

Ride ne sera pas le premier astronaute à apparaître sur une pièce de monnaie américaine ou un quart en circulation.

En 2002, la Monnaie des États-Unis a publié l’entrée de l’Ohio dans son programme des 50 quartiers d’État avec une représentation d’un astronaute dans une combinaison spatiale Apollo comme un clin d’œil à l’État étant le «berceau des pionniers de l’aviation», y compris John Glenn et Neil Armstrong. Plus récemment, la Monnaie a représenté un astronaute de la navette sur sa pièce commémorative 2019 célébrant les Amérindiens dans le cadre du programme spatial et, en janvier de cette année, a honoré Christa McAuliffe «Teacher in Space» sur un dollar en argent commémoratif.

