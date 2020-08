La Turquie tient également des manœuvres: la Russie teste l’urgence dans le Caucase

Des soldats turcs et azerbaïdjanais entraînent l’urgence militaire dans le Caucase avec une manœuvre de deux semaines. L’Arménie hostile, cependant, organise un exercice avec la Russie dans la région où les tensions se sont récemment intensifiées.

Parallèlement aux manœuvres des troupes turques et azerbaïdjanaises en Azerbaïdjan, la Russie a également organisé un exercice militaire dans le Caucase du Sud. Selon l’agence Interfax, l’armée russe a déclaré que plus de 1 500 soldats étaient impliqués dans la manœuvre en Arménie. Des avions de combat, des hélicoptères et des drones ont été utilisés. L’armée arménienne a été mise en alerte aux frontières, selon le ministère de la Défense de la capitale, Erevan.

La Turquie aurait entamé mercredi sa manœuvre de deux semaines avec l’Azerbaïdjan. Le ministère turc de la Défense a publié samedi des photos de l’exercice, qui comprenaient des tireurs d’élite et des hélicoptères d’attaque. L’exercice des forces terrestres se poursuivra jusqu’au 5 août, selon l’agence de presse d’Etat Anadolu, et celui des forces aériennes jusqu’au 10 août. Le nombre de soldats du côté turc impliqués n’est pas clair. L’Arménie avait critiqué cette manœuvre comme une “provocation”.

Les tensions se sont récemment intensifiées à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Depuis la mi-juillet, plus d’une dizaine de personnes ont été tuées des deux côtés. Les pays hostiles se sont mutuellement blâmés pour cette escalade. La Russie est du côté de l’Arménie dans le conflit, la Turquie de l’Azerbaïdjan. Erevan a évoqué ce week-end un “calme relatif” à la frontière.

Les batailles les plus récentes se déroulent à l’extrême nord de la zone de conflit du Haut-Karabakh, contre laquelle les deux ex-républiques soviétiques se battent depuis des décennies. L’Azerbaïdjan y avait perdu le contrôle lors d’une guerre après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990. La région habitée par les Arméniens chrétiens du Karabakh appartient à l’Azerbaïdjan islamique. Les experts craignent que les nouvelles luttes ne relancent également ce conflit. La Russie et la Turquie ont récemment souligné que la région ne devait pas s’aggraver. Le conflit doit être résolu par des moyens pacifiques.