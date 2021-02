La Turquie qualifiée d’«  alliée irresponsable de l’OTAN  » après que le ministre de l’Intérieur a accusé les États-Unis de la tentative de coup d’État de 2016

Le ministre turc de l’Intérieur a accusé les États-Unis d’avoir orchestré une tentative de coup d’État qui a secoué le pays en 2016, provoquant un démenti de la part de Washington, qui a critiqué cette affirmation comme inopérante d’un partenaire de l’OTAN.

Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a affirmé que le gouvernement américain avait joué un rôle non spécifié dans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, a rapporté le quotidien turc Hurriyet, suggérant dans une émission de télévision locale que des responsables américains « Géré » la prise de contrôle malheureuse.

«Est-ce seulement FETO derrière le coup d’État du 15 juillet? Est-ce qu’il l’a fait seul? Non, » Soylu a déclaré jeudi, se référant au mouvement dirigé par le prédicateur turc basé aux États-Unis Fethullah Gulen, a qualifié le «Organisation terroriste Fethullah» (FETO) par les autorités d’Ankara.

Le département d’État américain a riposté jeudi soir, publiant une déclaration brève niant catégoriquement tout lien avec la révolte.

«Les États-Unis n’ont pas participé à la tentative de coup d’État de 2016 en Turquie et l’ont rapidement condamnée. Les récentes affirmations du contraire faites par de hauts responsables turcs sont totalement fausses ». lire la déclaration, attribuée au porte-parole Ned Price.

Ces remarques et autres allégations non fondées et irresponsables de la responsabilité américaine des événements en Turquie sont incompatibles avec le statut de la Turquie en tant qu’allié de l’OTAN et partenaire stratégique des États-Unis.