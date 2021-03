La tuberculose peut également survenir dans les intestins: la diarrhée et la fièvre indiquent la présence de tuberculose dans les intestins, chez la plupart des patients, il y a un manque d’eau;

La plupart des gens pensent que la tuberculose n’apparaît que dans les poumons, mais ce n’est pas le cas. La tuberculose peut également survenir dans les intestins. La plupart des cas de tuberculose intestinale sont causés par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Dans certains cas, elle est également causée par une infection par la bactérie Mycob € Nerium Bovis.

Aujourd’hui est la Journée mondiale de la tuberculose, le gastro-entérologue Dr Sudhir Maharshi de l’hôpital SMS, Jaipur, sait ce qu’est la tuberculose intestinale et comment l’éviter…

Tout d’abord, sachez quand il y a de la tuberculose dans les intestins

Cela se produit dans deux conditions. Premièrement, sur la consommation d’aliments infectés par des bactéries tuberculeuses. Deuxièmement, par le patient avalant son propre mucus en cas de tuberculose pulmonaire. Hormis les malades du sida et du cancer, les personnes qui ont moins de capacité à lutter contre les maladies, le risque de tuberculose intestinale est plus élevé.

Il existe trois types de tuberculose intestinale

Cette tuberculose peut survenir dans n’importe quelle partie de l’intestin, mais chez 75% des personnes, elle survient dans la dernière partie de l’intestin grêle. Lorsque cela se produit, il y a un gonflement dans l’intestin. Elle peut s’avérer fatale si elle n’est pas traitée au stade initial. Il existe trois types de cette maladie:

Ulcératif: il existe un état d’ulcère dans les intestins. Il survient chez 60% des patients.

Hypertrophique: dans ce type de tuberculose, la paroi intestinale devient épaisse et dure. Une occlusion intestinale se produit. Il survient chez 10% des patients.

Hypertrophie ulcéreuse: dans une telle condition, des ulcères intestinaux et une obstruction surviennent. Chez les patients atteints de tuberculose intestinale, 30 pour cent de ces cas surviennent.

Soyez vigilant lorsque ces symptômes apparaissent.

Les symptômes sont les maux d’estomac, la constipation, la diarrhée sanglante, la fièvre, la perte d’appétit, la faiblesse, la perte de poids et une boule dans l’estomac. Certains de ses symptômes sont similaires à d’autres maladies. Par conséquent, si jamais vous voyez de tels symptômes, ne les ignorez pas et consultez les médecins.

Dépistage et traitement

Analyses de sang, radiographies thoraciques et abdominales, échographie, tomodensitométrie, test de Mento, contrôle de la tuberculose intestinale. En outre, la coloscopie et la biopsie vérifient également la tuberculose. Une endoscopie est également nécessaire chez certains patients.

Le Dr Sudhir dit que les patients atteints de tuberculose dans les intestins sont principalement troublés par la diarrhée. Dans une telle situation, une solution SRO est donnée pour combler le manque de liquide et de minéraux dans le corps. Après cela, des médicaments antimicrobiens sont administrés afin que les bactéries puissent être détruites et que l’infection puisse être éradiquée. Les patients qui sont incapables de prendre des médicaments en raison de vomissements reçoivent des médicaments par injection.

Laissez-le être traiteur: prenez plus d’articles protéinés

Les patients souffrant de tuberculose intestinale doivent consommer plus de protéines dans leur alimentation. Pour cela, prenez plus de légumineuses dans votre alimentation. Incluez également la soupe, les pommes de terre, le riz et les bananes dans l’alimentation. Évitez de prendre du lait ou des objets fabriqués à partir de celui-ci au début du traitement, ils provoquent la diarrhée. En dehors de cela, éloignez-vous du café, du thé, des boissons froides, ils augmentent la diarrhée et les coliques. Ne buvez pas d’alcool.

