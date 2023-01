La troisième saison d’Euphoria n’arrivera pas sur HBO début 2023

in

Euphoria est la série télévisée à succès mettant en vedette le populaire Zendaya qui a déjà sorti deux lots d’épisodes, mais combien de temps avant le troisième ?

Euphorie suivre les alternatives dans la vie de Ruby « rue » Bennett, une adolescente toxicomane en convalescence qui peine à trouver sa place dans le monde aux côtés d’un groupe très particulier de lycéens alors qu’ils explorent différentes expériences qui les mettent en contact avec les stupéfiants, le sexe, la prostitution, l’identité, les traumatismes, les réseaux sociaux, l’amour et l’amitié.

séries de HBO met en vedette le populaire zendaya qui a remporté différents prix pour sa caractérisation de Rue dans cette série dramatique qui aborde des thèmes aussi complexes et a déjà atteint deux lots d’épisodes qui en ont fait l’un des programmes de télévision les plus regardés avec un accueil spectaculaire de la presse qui lui donne 88% de acceptation dans Tomates pourries tandis que le public lui donne un solide 84%.

Euphoria 3 sortira-t-il en 2023 ?

La troisième saison de Euphorie n’a pas atteint l’écran HBO en 2022 malgré le fait que le lot d’épisodes précédent s’est terminé en février de l’année dernière. Nous savons qu’il y a au moins un an de différence entre les saisons de l’émission mettant en vedette zendayamais dans ce cas, il se peut que l’attente des fans de Rue soit encore plus longue pour des raisons particulières.

L’enregistrement de la saison suivante de Euphorie Il débutera en février 2023 et la production du show attendu nécessite entre cinq et sept mois avant de se terminer, suivi d’un important travail de post-production, c’est pourquoi il est évident que ces épisodes n’arriveront pas dans la première moitié de l’année qui commence et jusqu’à Il se peut que nous ne voyions pas la suite de cette histoire en 2023.

Le casting n’a pas été officiellement annoncé pour la prochaine saison de Euphorie mais nous savons que, malheureusement, Barbie Ferreira elle ne reviendra pas jouer Kat dans la saison 3. À part Ferreira, nous ne savons pas qui revient à part zendaya, bien sûr, ou qui sera exclu du prochain lot d’épisodes qui est sur le point d’être filmé. Nous serons attentifs!

