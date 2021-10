La troisième saison de You arrive avec un casting entièrement renouvelé pour accompagner Joe and Love

Netflix revient pour parier sur la série avec Penn Badgley, Tu. A cette occasion, la fiction débarque avec une troisième saison qui a pour but d’avertir du danger de charmer les psychopathes. Dans une nouvelle ville, Joe et Love (Victoria Pedretti) cherchent à laisser derrière eux leur sombre passé, mais la peur, l’obsession et le drame ne leur permettront pas de faire de Mère Linda leur nouvelle maison.

Le synopsis officiel des nouveaux chapitres de Tu Remarques: « Joe et Love, qui sont maintenant mariés et ont un bébé, ont déménagé à Madre Linda, une ville du nord de la Californie où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques, de mères blogueuses critiques et de célèbres biohackers Instagram. Joe se livre à son nouveau rôle de mari et de père, mais craint l’impulsivité mortelle de Love. Et, de l’autre côté, il y a son cœur. Est-il possible que la femme qu’il recherche depuis tout ce temps habite juste à côté de lui ?”.

Et, dans cette nouvelle vie dans laquelle s’incarnent Joe et Love, on retrouve de nouveaux personnages qui succomberont aux protagonistes dans une montée d’adrénaline rarement vue. Tu 3 arrive avec tous les assaisonnements idéaux pour devenir une grande rage. C’est pourquoi, depuis Spoiler, nous vous disons, un par un, qui seront les nouveaux personnages de la prochaine saison.

Les nouveaux personnages de la troisième saison de You :

1. Marienne :

Ce personnage, joué par Tati Gabrielle, commence par paraître insignifiant dans la vie des protagonistes. Mais, en devenant le nouveau patron de Joe, tout change à jamais dans sa vie. Sans doute, petit à petit, il commence à grandir dans les chapitres à venir.

2. Xérès :

Shalita Grant arrive à la nouvelle saison de Tu comme la reine des abeilles de Mère Linda. Pour s’intégrer dans cette ville de riches et d’égocentrique, Love doit gagner le cœur de la plus célèbre maman blogueuse de ces derniers temps.

3. Carie :

Travis Van Winkle se plonge dans ce personnage très inattendu pour Netflix. Cary est un athlète artificiel, qui semble dominé par sa femme, mais qui a tous les moyens de changer la vie de Joe et Love. Sans l’imaginer, les protagonistes pourraient rencontrer leur pire ou leur meilleur ami.

4. Dottie Quinn :

Bien qu’il ne soit pas un personnage complètement nouveau, cette saison, il aura plus d’importance. Saffron Burrows fait revivre, une fois de plus, la mère de Love qui non seulement vit la mort de son fils, mais est aussi touchée par l’arrivée de son petit-fils.

5. Nathalie :

Michaela McManus est celle qui donne vie à cet agent immobilier qui apparaît à la fin de la deuxième saison. Leur maison, adjacente à celle de Joe et Love, lui permet de trouver un nouvel intérêt à obséder. Et maintenant, dans la troisième saison, ce désir de la rencontrer sera mieux reflété que jamais.

6. Théo :

C’est un jeune homme qui, sans aucun doute, ne sait pas où il va. Interprété par Dylan Arnold, ce personnage commence peu à peu à prendre le devant de la scène alors qu’une tragédie familiale le rapproche des personnages principaux. Une performance qui dirigera l’acteur vers le haut.

7. Matthieu :

Scott Speedman incarne Matthew, un génie de la technologie intéressant qui trouve un moyen de ne pas donner la paix à Joe et Love. Malgré son image froide et distante, il montre au mariage meurtrier qu’il est une bonne personne et ne mérite aucun mal.

