La troisième saison de « Titans » dévoile sa première bande-annonce officielle

« Titans » a enfin présenté un premier aperçu de sa troisième saison, qui prépare ses débuts sur HBO Max cet été, anticipant la possible apparition de Joker dans la série ou à défaut, quelque chose de fortement lié au gaz hilarant du « King clown du crime », l’un des signes particuliers les plus marquants dans les histoires du personnage de DC.

D’une durée approximative, nous entendons de la voix de Brenton Thwaites (Nightwing) une description de Gotham et de la classe spéciale de criminels que cette ville abrite, en plus d’une figure en tenue violette armée d’un levier peut être vue au loin.

Dans la vidéo, on peut également voir Jason Todd / Robin (joué par Curran Walters) enquêter sur une scène de crime dans un ancien parc d’attractions, où il trouve le cadavre inquiétant d’un policier, qui a un sourire macabre sur le visage.

Le fait que le personnage avec un pied de biche attaque quelqu’un au même endroit où se trouve Todd n’est pas bon signe pour le personnage. En fait, dans les bandes dessinées de Batman, Jason Todd adopte l’identité de Red Hood (personnage que l’on voit dans la vidéo) après avoir été brutalement attaqué par Joker et présumé mort dans « A Death in the Family », il ne serait donc pas étrange que le série prend un chemin similaire.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si « Titans » aura sa propre version de Joker, mais récemment de nouvelles images officielles du docteur Jonathan Crane, connu sous son alias de « Scarecrow », et de Barbara Gordon, qui après avoir été confinée à Un fauteuil roulant a a abandonné ses jours en tant que Batgirl, en tant que commissaire du département de police de Gotham. « Titans » reviendra le 12 août via le catalogue HBO Max.