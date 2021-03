La troisième fois c’est le charme: 2021 sera l’année des mobiles pliables

Les analystes conviennent que d’ici la fin de 2021, davantage de fabricants auront rejoint la dernière mode et nous verrons différents appareils enroulables ou pliables de LG, OPPO, Google, Xiaomi ou Vivo.

Nous avons passé plusieurs années à réfléchir, jamais mieux dit, à la dessins pliants déjà des mobiles tels que le Huawei Mate Xs, le Galaxy Z Flip ou le dernier Samsung Galaxy Z Fold2 déjà avec plus d’informations d’identification, bien que la vérité soit que aucun d’entre eux ne s’est avéré être le smartphone hybride auquel nous nous attendions tous et que cela révolutionnerait l’industrie.

Pas en vain, que le marché du pliage en est encore à ses balbutiements Ceci est démontré par le fait même que tous les fabricants explorent chacun leurs propres conceptions et concepts, cherchant parfois à résoudre des problèmes que nous n’avions pas et en générer d’autres comme le heureux fold, qui joue dans l’expérience de tous les modèles sortis à ce jour.

Le dernier arrivé est précisément le Mate X2 de Huawei qui change de paradigme pour se déguiser en Samsung dans un format semblable à un livre, également avec un pli, et la seule lumière au bout du tunnel a été mise par les prototypes de rouleaux. que OPPO ou LG nous ont enseigné et que d’autres explorent, mais que Nous avons encore des doutes sur le mécanisme, l’utilisation et, surtout, la durabilité du panneau enroulé à l’intérieur.

Quoi qu’il en soit, les règles du marché et la prochaine révolution il est clair qu’il sera pliable, donc les experts et les analystes s’efforcent déjà de prévoir quand ces conceptions vont enfin exploser et que leur marché mûrira, quelque chose que nous prévoyons qui se produira à partir de la fin de cette année 2021, à la suite de rapports recueillis il y a quelques jours par des collègues de xda-developer.

La seule chose qui manque aux mobiles pliants pour manger le marché

Et bien il semble que cette fois oui, que les mobiles pliables et / ou roulants décolleront en 2021

Ce titre pourrait vous induire en erreur, alors au début, abaissez votre engouementEh bien, qu’ils décollent signifie seulement que plus d’options seront disponibles et les prix commenceront à baisser, entamant cette maturation attendue qui nous amènera à savoir quelles solutions ces appareils fournissent-ils sans que cela suppose la disparition des désormais traditionnels sandwichs verre et métal dont nous jouissons actuellement.

En fait, moi-même qui ai essayé les trois modèles Samsung, j’ai toujours des doutes sur les avantages que le Galaxy Z m’a procurés quant à ses inconvénients, avec plus de poids et moins de confort et de durabilité, en échange d’un simple panneau grand format qu’il a utilisé dans certaines conditions et jamais en mouvement.

Les experts de Display Supply Chain Consultants prévoient une fabrication en série d’écrans flexibles pour le second semestre et un quatrième trimestre de 2021 à des niveaux records pour les livraisons de smartphones pliables et / ou enroulables.

Peut-être que les designs roll up ont plus de sens, pour son facteur plus classique quand ils sont pliés et son panneau sans plis quand ils sont ouverts, bien que c’est quelque chose que le marché déterminera et que nous devons encore prouver.

Pour l’instant, cependant, ce que nous avons est données brutes d’analystes, qui prévoient plus de fabricants dans l’ail du pliage et qui anticipent déjà pour le quatrième trimestre 2021 certains expéditions de ce type de smartphones à des niveaux records en fonction du nombre de panneaux souples commandés:

Les chiffres sont très remarquables, et c’est que DSCC prévoit des ventes allant jusqu’à 5,1 millions de smartphones pliables en 2021, avec une croissance sur un an qui dépasserait 400% pour le dernier trimestre de l’année, portée par nouveaux modèles de Samsung, OPPO, Vivo, Xiaomi et Google, entre autres acteurs.

Ils disent que Samsung continuera d’être un juge et fera partie de ce marché, avec jusqu’à 81% de Compartir parmi tous les mobiles pliants vendus, et que les lignes de production de panneaux flexibles de Samsung Display expédierait jusqu’à 1 million de ces écrans aux fabricants chinois avant la fin de 2021, octroyer une licence à sa technologie pour la première fois UltraThinGlass:

Samsung Display commencera à vendre des écrans pliants avec sa technologie de verre ultra-mince (UTG – UltraThinGlass) à d’autres marques à partir du second semestre 2021, ce qui alimentera une série de nouveaux produits de divers fabricants. En fait, nous prévoyons voir sur le marché au moins 12 smartphones pliables et / ou enroulables différents d’au moins 8 marques, avec des ventes de plus de trois millions d’unités pour le quatrième trimestre de l’année. Ross Young, PDG de DSCC.

Concernant ce que nous savons déjà sur le marché actuel, il est intéressant de savoir que Le mobile pliable le plus populaire et le plus vendu est le Samsung Galaxy Z Flip, devant le Galaxy Z Fold2 et le Motorola RAZR. Le géant sud-coréen, en effet, a absorbé 87% des parts de marché du pliage à ce jour.

Les unités vendues sont également à noter, compte tenu des prix, car 2,2 millions de smartphones de ce type ont été expédiés en 2020 … Il semble qu’il y ait eu beaucoup d’envie de les essayer même si c’était en tant que «lève-tôt» et à des prix astronomiques!

