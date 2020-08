La troisième femme a 28 ans: Sean Penn s’est probablement marié en secret

Cela n’a pas fonctionné avec Madonna et la star de “House of Cards” Robin Wright – maintenant Sean Penn ose apparemment essayer à nouveau. La troisième épouse de la star hollywoodienne est Leila George, est elle-même actrice et a un père pas inconnu.

L’acteur américain Sean Penn a apparemment épousé sa petite amie de 28 ans, l’actrice Leila George. Du moins, les félicitations d’un ami du couple, qui ont été publiées sur Instagram et dont le magazine américain “People” rapporte.

Leila George et son père Vincent D’Onofrio lors d’une première. (Photo: www.imago-images.de)

Irena Medavoy, épouse du producteur de “Black Swan” Mike Medavoy, a félicité avec ces mots: “Nous sommes très heureux que Leila et Sean se soient mariés. Nous vous aimons.” Elle a publié une série de photos pour l’entrée – y compris une photo qui montre la bague de fiançailles bleue de Leila George et les bagues en or sur les mains du couple.

«Nous sommes ravis que vous ayez trouvé votre âme sœur, vous êtes faits l’un pour l’autre», a ajouté Medavoy. Des stars comme Rosanna Arquette ou Josh Brolin ont félicité le couple dans les commentaires sur le post. Penn et George n’ont pas encore commenté leur prétendu mariage.

Pour Sean Penn, qui fête ses 60 ans le 17 août, ce serait le troisième mariage: la star avait auparavant échoué à des mariages avec la chanteuse Madonna (1985-1989) et l’actrice Robin Wright (1996-2010).

Il est amoureux de Leila George, fille de la star de “Law & Order” Vincent D’Onofrio, depuis 2016. En juin 2015, il s’est séparé de son collègue acteur Charlize Theron.