La triste raison pour laquelle les Wiggles ont commencé à utiliser leurs armes à feu emblématiques

HAPPYSHOPPING Feu d'allee solaire en aluminium moule sous pression blanc 1 paquet

Description: Ces plots routiers solaires à LED sont facturés naturellement par le soleil. Dès qu'il commence à faire noir les lumières LED dans le goujon viennent chaque soir automatiquement jusqu'à 10 heures. Ils ont été spécialement conçus avec la sécurité routière à l'esprit et peuvent aider à prévenir des accidents graves et émettent plutôt que de réfléchir la lumière. Caractéristiques: lumière extérieure solaire alimenté, fonctionne jusqu'à 10 heures après à pleine charge par la lumière du soleil. Avec le contrôle du capteur de lumière, la lumière de l'allée viennent automatiquement et commencer à charger. L'aluminium léger étanche est idéal pour l'éclairage des chemins, les ponts, les quais, les bateaux, les allées, les escaliers, les trottoirs, pas de fils. IP65 étanche à l'eau peut se assurer l'éclairage normal dans moins de 1 mètre d'eau et toutes sortes de pluie et neige temps. Résistance à la pression (jusqu'à 9tons) et haute résistance aux chocs rendent fonctionne bien et