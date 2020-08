La triste raison pour laquelle Jim Parsons a décidé de quitter la théorie du Big Bang

La série s’est terminée au moment où Jim Parsons a décidé qu’il ne jouerait plus son personnage, Sheldon.

“La théorie du Big Bang” c’est devenu une de ces séries qui marque une génération. Ainsi fait l’un de ses personnages les plus excentriques. Sheldon, interpreté par Jim Parsons. En fait, Sheldon était si important qu’il était la principale raison pour laquelle la série s’est terminée. Selon les scénaristes un “The Big Bang Theory” sans Sheldon n’avait aucun sens, donc la série s’est terminée dans son saison 12. La série compte plus de 270 épisodes, a commencé à être diffusée en 2007 et a eu son dernier chapitre en 2019.

Récemment Jim Parsons était honnête avec David Tennantoi, qui as une émission de podcast où il interviewe de grandes figures du cinéma, d’actrices telles que Whoopi Goldberg même les producteurs aiment Jon hamm. Jim Parsons était l’un des invités vedettes, en ton épisode Il a évoqué les raisons qui l’avaient conduit à s’écarter de la série et de son personnage le plus emblématique. Une série de raisons personnelles l’ont amené à repenser sa carrière d’acteur pendant le tournage de la saison 11. Les principales raisons qui ont poussé Jim Parsons à rester à l’écart “La théorie du Big Bang” Ce sont deux morts qui l’ont touché de très près.

«Quand nous tournions la saison 11, je me sentais très triste, c’est parce qu’un de nos chiens était au bord de la mort, et mon mari et moi étions pleinement conscients que nous devions l’euthanasier. Cela m’a beaucoup affecté, J’avais l’impression que ma vie était au bord d’une falaise“Le chien vivait avec Jim et Todd (son mari) âgé de 14 ans, sur les 15, ils étaient en couple à ce moment-là. “J’ai dû arrêter d’accélérer dans ma vieet prenez le temps de regarder autour de moi et de vous calmer “. Cette même année, son père est également décédé à l’âge de 52 ans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂