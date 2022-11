La triste histoire vraie qui a inspiré le film « Au-delà de l’univers »

Ainsi que plusieurs films récents de Netflix« au-delà de l’univers» est basé sur des événements réels qui peuvent souvent cacher des histoires que nous n’aurions jamais imaginées ou certaines des batailles les plus déchirantes de personnes confrontées à cette vie compliquée, comme dans ce cas avec le film brésilien.

Le long métrage réalisé par Diego Freitas Il est désormais disponible sur Netflix, une plateforme sur laquelle il a gagné beaucoup de reconnaissance à travers le monde en raison de l’histoire qui ouvre les fibres chez chacun des téléspectateurs, qui doivent sûrement se demander ce qui a vraiment motivé l’intrigue.

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà vu le film et que vous avez ce doute, n’hésitez pas à continuer à lire cet article, car nous allons maintenant vous dévoiler un peu ces événements qui ont servi d’inspiration lors de la création du film sud-américain.

QU’EST-CE QUE « AU-DELÀ DE L’UNIVERS » ?

L’histoire du film est centrée sur Nina (Giulia Be), une jeune pianiste très talentueuse qui rêve de montrer le meilleur de son art sur une grande scène.mais malheureusement, ce désir semble s’évanouir car elle a été détectée avec un lupus après avoir subi un effondrement inattendu.

La maladie de Nina l’oblige à recevoir une greffe de rein, elle est donc mise sur liste d’attente. Cependant, cette relation est très large et les donneurs sont très peu nombreux, donc sa santé est très dégradée et tout indique que, malheureusement, il perdrait la bataille et mourrait. De plus, à tout cela, il faut ajouter qu’il devient très déprimé en raison de son état.

Alors que tout semblait émotionnellement perdu, apparaît Gabriel (Henry Zaga), l’un des médecins en charge de son cas. Il devient la motivation dont Nina avait tant besoin pour reprendre des forces. et ainsi continuer à se battre pour sa vie et pour le rêve de continuer dans la musique pour tout ce qui est grand.

L’histoire a plusieurs rebondissements qui maintiennent les téléspectateurs en haleine et aussi une fin inattendue et passionnante, c’est donc devenu un film recommandé pour ceux qui aiment vivre ce genre de sensation sensible.

Les acteurs Giulia Be et Henry Zaga dans une scène du film « Beyond the Universe » (Photo : Netflix)

LA VÉRITABLE HISTOIRE DERRIÈRE « AU-DELÀ DE L’UNIVERS »

Bien que ce que nous voyons dans le film ne soit pas exactement une copie conforme de ce qui s’est passé dans la vraie vie, il y a des détails qui se sont produits, que nous passerons en revue.

L’histoire qui a servi d’inspiration est arrivée au réalisateur du film, en particulier à sa mère, Mme Durvalina, qui était également sur la liste d’attente pour un rein pendant une longue période.

Cette femme est décédée cette année en mai, elle n’a donc pas pu voir ce film, même s’il était clair que toute la production était dédiée à sa mémoire. Même les acteurs ont décidé d’honorer sa vie avec un travail fait de la meilleure façon possible.

BANDE-ANNONCE DE « AU-DELÀ DE L’UNIVERS »

Regardez la bande-annonce du film brésilien « Beyond the Universe », disponible via Netflix.