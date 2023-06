La trilogie The Shielded, Sliver and Glass est-elle sur Netflix ? Où regarder des films de M. Night Shyamalan

Suavinex Sucette Symétrique SX Pro +18m Into the Forest Bleu Lot de 2

Suavinex Sucette Symétrique SX Pro +18m Into the Forest Bleu Lot de 2 emmène bébé au cœur de la nature, dans un univers doux et chaleureux, au milieu des feuilles et des oursons explorateurs. La forme plate et symétrique est la forme la plus recommandée par les odontopédiatres car elle laisse plus de place à la langue et permet une succion plus naturelle à bébé. Sa base plus fine permet à bébé de fermer la bouche presque complètement, permettant ainsi de réduire l'espace entre la tétine et les premières dents. Plus large, elle permet de mieux répartir la pression exercée sur les gencives et les dents pour respecter le développement buccodentaire naturel. Sa texture légèrement sablée et la finisse du silicone ultra doux imite le toucher et la douceur du sein maternel, offrant ainsi un plus grand confort et un mouvement plus souple lors de la succion. Son système de protection évite les irritations et les frottements dus à l'accumulation de la salive dans la partie sensible située autour des lèvres. Le canal de circulation situé à l'intérieur permet, non seulement à l'air de circuler entre la peau et la tétine, mais également l'expulsion de la salive qui peut être retenue. La forme du bouclier est discrète et en harmonie avec le visage de bébé. Tétine fabriquée en silicone qui n'absorbe ni les odeurs ni les saveurs, hautement résistant et indéformable. Approuvée par la Société espagnole d'odontologie pédiatrique.