La trilogie Star Wars réalisée par Rian Johnson est toujours en développement

Le directeur Ryan Johnson a révélé qu’il était toujours en pourparlers avec lucasfilm pour apporter une nouvelle trilogie de films de »guerres des étoiles ». Johnson, qui a précédemment réalisé le huitième épisode de la saga Skywalker, « Star Wars : Les derniers Jedi », a expliqué dans une interview avec laquelle il a déjà parlé kathleen kennedyle président a parlé à Lucasfilm des sorties potentielles de la franchise.

« J’ai eu une expérience incroyable en faisant The Last Jedi », a-t-il déclaré. « C’est complètement une question de planification. Pour moi, sortir ‘Glass Onion’ en premier et faire ‘Star Wars’ ensuite est ce que je veux faire… la réponse est que je ne sais pas. » Ce n’est pas la première fois que Johnson parle des suites de « Star Wars ».

En août, le réalisateur a déclaré: « Cela me briserait le cœur si cela se terminait, si je ne pouvais pas retourner dans ce bac à sable à un moment donné. » Il a également précisé qu’en repensant à The Last Jedi, « j’en suis encore plus fier cinq ans plus tard », ajoutant: « Quand j’étais au bâton, j’ai vraiment frappé la balle. »

Le président de Lucasfilm a expliqué pourquoi les nouveaux films « Star Wars » de Johnson ont été retardés, notant que le réalisateur « a été incroyablement occupé avec » Knives Out « et l’accord qu’il a conclu en Netflix pour plusieurs films. » « Glass Onion: A Knives Out Mystery », le dernier projet du réalisateur, arrive sur Netflix et dans certaines salles le 23 décembre 2022.

Selon le synopsis officiel de « Glass Onion », le film suit « le milliardaire technologique Miles Bron alors qu’il invite ses amis à une escapade sur son île grecque privée. Quand quelqu’un est retrouvé mort, le détective Benoit Blanc prend l’affaire en charge ». Ce ne sera pas le dernier épisode de »Knives Out », car comme Johnson l’a récemment plaisanté, « Je vais continuer à faire des films jusqu’à ce que Daniel Craig bloquez-moi sur votre téléphone. »

En plus de Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc, « Glass Onion » met en vedette Edward Norton, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline et Ethan Hawke.