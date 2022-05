La trilogie Star Wars du réalisateur The Last Jedi Rian Johnson est toujours en cours

La phrase suivante sera une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Guerres des étoiles fans, selon de quel côté de la ligne de partage vous tombez en ce qui concerne 2017 Star Wars : The Last Jedi. du réalisateur Rian Johnson Guerres des étoiles trilogie est toujours en cours. S’adressant à Vanity Fair, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a révélé que Rian Johnson, qui a bien sûr dirigé le plus controversé Guerres des étoiles film de tous, reviendra dans une galaxie très, très lointaine. Finalement.

« Rian a été incroyablement occupé avec Knives Out et l’accord qu’il a conclu avec Netflix pour plusieurs films », a déclaré Kennedy, tout en révélant que Lucasfilm prévoyait toujours d’aller de l’avant avec la proposition de Rian Johnson. Guerres des étoiles trilogie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien qu’il soit peut-être occupé, il semble que le plan soit toujours de ramener Rian Johnson pour plus. Dès qu’il a un peu de temps, c’est-à-dire. Écrit et réalisé par Rian Johnson, Star Wars : The Last Jedi est le deuxième volet de la trilogie de la suite de Disney et met fin à l’existence paisible et solitaire de Luke Skywalker lorsqu’il rencontre Rey, une jeune femme qui montre de forts signes de la Force. Son désir d’apprendre les voies des Jedi oblige Luke à prendre une décision qui changera leur vie pour toujours. Pendant ce temps, Kylo Ren et le général Hux mènent le Premier Ordre dans un assaut total contre Leia et la Résistance pour la suprématie de la galaxie.

Le film prend des tournants majeurs avec le Guerres des étoiles franchise, subvertissant certaines attentes dans le but de répondre aux théories des fans et décrivant les personnages d’une manière que beaucoup n’ont pas vu venir. Cela a entraîné des divisions entre les critiques et le public (pour le contexte The Last Jedi détient une note de 91% du premier et 42% du second sur Rotten Tomatoes) et même au sein Guerres des étoiles fans eux-mêmes. Alors que certains ont été captivés par les changements et la direction entrepris par Johnson, d’autres ont estimé que le film ne pouvait être rien de moins que le premier signe de l’apocalypse.

Suite à une réponse aussi controversée, la rumeur a couru pendant un certain temps que tout autre plan mettant en vedette Rian Johnson avait été abandonné. Mais, grâce à ce nouveau rapport, il semble que ce soit loin d’être le cas, et à la place, le studio attend simplement que le réalisateur ait du temps libre dans son calendrier de buste.

En relation: Star Wars: Pourquoi la paix ne peut jamais être atteinte dans la galaxie

Rian Johnson est en effet plutôt occupé en ce moment

Malheureusement, nous n’avons toujours aucune idée de ce que la trilogie prévue de Rian Johnson impliquera, même si beaucoup soupçonnent qu’il s’agira d’une suite à Star Wars : L’Ascension de Skywalker, à la suite du mystérieux balai sensible à la force vu pour la dernière fois dans The Last Jedi.

Heureusement, il reste encore beaucoup à attendre Guerres des étoiles fans, y compris la sortie de Obi Wan Kenobi plus tard ce mois-ci, d’autres saisons de la série à succès Le Mandalorien, diverses retombées dont une émission centrée sur Ahsoka et beaucoup plus.

Le réalisateur Rian Johnson est en effet extrêmement occupé en ce moment, le cinéaste travaillant actuellement sur plusieurs suites de son mystère acclamé par la critique, Couteaux sortis. Le premier suivi, Couteaux sortis 2 devrait atterrir sur Netflix plus tard cette année et met en vedette une distribution d’ensemble composée de Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan Hawke.

Ezra Miller réprimande les flics pour les poignets endoloris et l’utilisation incorrecte des pronoms dans les images de la caméra corporelle