La trilogie Star Wars de Rian Johnson est lancée: que dira le fandom?

Le Épisode VIII de ‘Guerres des étoiles’, intitulé ‘Le dernier Jedi’, a fait l’objet de discussions et de débats parmi les fans de la franchise créée par George Lucas, et aujourd’hui, il continue d’être le film qui les divise le plus, car des décisions ont été prises qui n’étaient pas du goût de tout le monde. Cependant, Lucasfilm lui a confié une nouvelle trilogie, que jusqu’à hier il n’y avait pas de nouvelles.

De nombreux fans étaient ravis du travail de Johnson, tandis que d’autres ne voulaient pas le voir proche de la saga. La vérité est qu’après cette controverse qui a suscité la controverse, le cinéaste sera à nouveau en charge des nouvelles productions, quelque chose qui n’a pas été mentionné dans le dernier ‘Journée des investisseurs’ Disney quand ils ont annoncé de futurs projets.

Le silence lors de l’événement susmentionné a fait imaginer aux fans que le plan avait été abandonné après des commentaires négatifs et combien de temps il était resté sans référencemais lundi soir une bombe larguée qui peut être bonne ou mauvaise, selon la façon dont vous la voyez, comme avancé par le journaliste Sariah Johnson.

Je vais juste publier ceci maintenant parce que je peux voir que je vais recevoir beaucoup de demandes – Oui, la trilogie SW de Rian est toujours d’actualité. Pas de dates ni d’échéanciers parce qu’il a d’autres projets en cours, mais cela se produit. C’EST TOUT CE QUE J’EN SAIS. – Sariah Wilson (@sariahwilson)

16 février 2021





Sur votre compte Twitter, Sariah signalé: « Voy a publicar esto ahora porque veo que voy a recibir muchas solicitudes. Si, la trilogía de Star Wars de Rian todavía está en marcha. No hay fechas ni calendarios porque tiene otros proyectos en marcha, pero va a ocurrir. Eso es todo lo qui se ». De cette manière Le retour de Johnson confirmé, encore une fois, dans la galaxie lointaine, très lointaine.

Comme l’anticipe le journaliste, il n’y a toujours pas de dates pour cette nouvelle trilogie de ‘Guerres des étoiles’, qui à l’époque avançait que ce sera quelque chose en dehors de la famille Skywalker, puisque cette histoire a été clôturée dans « Episode IX ». Pendant, Lucasfilm doit faire face à la récente mise à pied de Gina Carano de ‘The Mandalorian’ et voyez comment la série continuera à partir de cet événement.