La trilogie remasterisée de Grand Theft Auto sort aujourd’hui

Rockstar Games se prépare à sortir les versions remasterisées très attendues de Grand Theft Auto III, Vice-ville et San Andreas.

Alors que certains joueurs auraient préféré voir un sixième volet de la saga emblématique, nous obtenons des versions mises à jour des titres sans doute les plus légendaires.

Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive comportera une interface utilisateur remaniée et des fonctionnalités de jeu améliorées qui donnent l’impression GTA V.

Selon GAMINGbible, chacun des jeux a conservé son «style unique de l’ère PS2», mais il dispose désormais d’améliorations graphiques pour 2021.

« Mais plus important encore, ils ont l’air beaucoup, beaucoup mieux à jouer », écrit Ewan Moore. « UNE GTA V-Une roue d’arme de style, des commandes d’armes améliorées et bien plus encore font de ce qui semble être une expérience beaucoup plus fluide. »

Les jeux seront disponibles sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

Avant la sortie des jeux plus tard dans la journée (11 novembre), Rockstar Games a téléchargé un tas d’images animées sur Giphy pour illustrer à quel point les graphismes sont incroyables pour ces vieilles histoires.

L’une des meilleures illustrations du remaster est le moment « Aw s ** t, here we go again » de GTA : San Andreas où CJ Johnson parle de la façon dont il est maintenant en territoire louche.

Crédit : Rockstar Games

« Le pire endroit au monde. Rollin’ Heights Balla country. Je n’ai pas représenté Grove Street depuis cinq ans, mais les Ballas ne donneront rien », a-t-il déclaré dans le match.

Le moment a été téléchargé par Rockstar Games car il est devenu un mème emblématique ces dernières années.

Ce n’était certainement rien de spécial lorsque le jeu est tombé en 2004, mais Know Your Meme note comment un YouTuber nommé ZMOONCHILD a publié un clip de la scène en 2015 et qu’il est devenu viral après cela.

L’histoire mise à part, les images de CJ marchant dans la ruelle sont superbement nettes dans le remaster, avec son environnement désormais glorieusement détaillé et doté d’une perspective appropriée.

Strauss Zelnick, patron de Take-Two, la société mère de Rockstar Games, a expliqué plus tôt cette année que la remasterisation des classiques avait la priorité sur la sortie d’un nouveau titre.

« La remasterisation a toujours fait partie de la stratégie », a-t-il déclaré. « Nous avons fait différemment de la concurrence – nous ne nous contentons pas de porter des titres, nous prenons en fait le temps de faire le meilleur travail possible pour rendre le titre différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie que nous lançons sur.