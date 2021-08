La trilogie remasterisée de Grand Theft Auto arrive sur plusieurs plates-formes, selon les rapports

Si c’est vrai, nous pourrions voir des remasters de GTA 3, Cité du vice et San Andreas, et ils pourraient être réutilisés pour des plates-formes telles que la Nintendo Switch portable.

Des sources ont informé Kotaku qu’il s’agirait de versions de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City, et grand Theft Auto San Andreas.

Les sources ont poursuivi en expliquant que les visuels des jeux leur rappelaient une version fortement modifiée d’un classique RGT titre et il a été laissé entendre que les développeurs essaient de rester fidèles aux jeux autant que possible.

Plus tôt cette année, on a demandé à Zelnick s’il envisageait de remasteriser RGT à laquelle il a répondu : « C’est une question formidable et encourageante.