La trilogie Ninja Gaiden pourrait être en route pour PS4 et Nintendo Switch

La franchise a déjà sonné pour son retour lors du dernier événement Microsoft Showcase en juillet

Gaiden ninja est l’une des franchises de Équipe ninja que ses disciples demandent le plus depuis quelques années. Son retour semblait imminent, avec un nouvel épisode annoncé au milieu de cette année. Plusieurs sources ont évoqué une livraison totalement nouvelle, sur Xbox Series X, mais pour l’instant tout est resté dans de simples rumeurs, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a rien à dire à ce sujet. Et maintenant, la saga fait à nouveau la une des journaux du monde entier grâce à un disque: Ninja Gaiden Trilogy.

Comme nous voyons à travers Gematsu, ce sont deux annonces d’agences asiatiques. Bien que les deux listes aient depuis été supprimées, une version en cache de la liste Switch (archivée ici) est toujours disponible, et nous avons vu qu’un lien vers la liste PlayStation 4 est inclus dans la section « Nouveaux produits ». dans la barre latérale. Selon la description, la collection comprend les trois titres les plus récents de la saga: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Tranchant du rasoir.

Un prix pour cette compilation est même mentionné, 39,99 € et une fenêtre de lancement, mars 2021. Le pack nous laisserait les versions les plus récentes de la trilogie principale avec les versions améliorées et remasterisées. Équipe ninja toujours intéressé à faire de nouvelles livraisons, mais s’est concentré sur leurs nouvelles licences et livraisons en tant que succès Nioh 2, sorti cette année et laisse désormais un peu plus clair le programme de l’équipe. Il faudra attendre pour voir si de nouveaux travaux sont confirmés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂