La trilogie Karate Kid est de retour sur Netflix aux côtés de Cobra Kai

L’original Karate Kid La trilogie est de retour sur Netflix. Pendant que Le Karaté Kidet ses deux premières suites avaient été présentes sur le service de streaming dans le passé, elles ont depuis disparu pendant un certain temps alors qu’elles faisaient le tour d’autres plateformes. C’était malheureux pour ceux qui entraient dans Cobra Kai, car regarder la série de suites populaire a laissé les fans vouloir revisiter les films originaux.

Depuis le 1er juillet, Netflix a ramené Le Karaté Kid, Le Karaté Kid Partie II, et Le Karaté Kid Partie III retour à la plate-forme aux États-Unis. Pour ceux qui se demandent, la suite Le prochain Karaté Kid avec Hilary Swank en tête était déjà disponible sur le service. Ces quatre films jumelés aux trois saisons en cours de Cobra Kai signifie que toute la saga est disponible pour tout regarder au même endroit avec leur disponibilité sur Netflix, du moins pour le moment.

Le Karaté Kid est sorti en 1984. Il présente Ralph Macchio en tant qu’étudiant adolescent en karaté Daniel LaRusso avec Pat Morita jouant son entraîneur, M. Miyagi. William Zabka joue le rôle de Johnny Lawrence, l’adversaire de Daniel dans un tournoi de karaté local qui perd face à Daniel en finale. Elisabeth Shue, Martin Kove et Randee Heller ont également joué. Il a reçu des acclamations universelles et a été un énorme succès au box-office, engendrant le très réussi alambic qui est toujours en cours.

En 1986, l’histoire continue avec Le Karaté Kid Partie II, suivie par Le Karaté Kid Partie III complétant la trilogie en 1989. La série était apparemment terminée à ce moment-là, mais Morita est revenu plus tard en tant que M. Miyagi aux côtés de Hilary Swank en tant que nouveau protégé dans les années 1994. Le prochain Karaté Kid. Après le redémarrage de la série de films avec Jaden Smith et Jackie Chan en 2010, Cobra Kai a ramené la série à ses racines en ramenant certains des personnages originaux avec ses débuts sur YouTube en 2018.

Cobra Kai, qui est créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, a depuis déménagé à Netflix comme nouvelle maison, où il a créé sa troisième saison. La quatrième saison de la série a depuis terminé le tournage, et les nouveaux épisodes devraient être diffusés vers la fin de 2021. Regarder la série originale maintenant, peut-être couplée à un autre passage à travers les trois saisons en cours de Cobra Kai, pourrait être un bon moyen de tuer le temps cet été en attendant la saison 4.

Zabka passe à un rôle plus protagoniste pour Cobra Kai, reprenant son rôle de Johnny Lawrence de la série originale. Macchio est également de retour sous le nom de Daniel LaRusso, et bien que Morita soit décédé depuis, M. Miyagi est référencé dans la série. Martin Kove et d’autres stars de la série de films originale apparaissent également dans la série.

Parallèlement à la trilogie Karate Kid, de nombreux autres grands titres ont également été ajoutés à Netflix pour le mois de juillet. Cela inclut le Pouvoirs d’Austin trilogie, avec d’autres films comme Soirées Boogie, les anges de Charlie, Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby, Terminator 2 : Jour du Jugement, et Quels rêves peuvent venir. Vous pouvez consulter le Karate Kid offres en vous rendant sur Netflix.

