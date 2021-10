La trilogie GTA pourrait être assez chère sur PS5, PS4

Rockstar supprime les jeux classiques Grand Theft Auto de la Boutique PS cette semaine, et il semble que vous vous attendiez peut-être à ce que vous participiez à la série de remasterisations récemment annoncée. Selon le détaillant britannique Base, compilation GTA: The Trilogy – The Definitive Edition pourrait coûter jusqu’à 64,85 € sur PlayStation 5 et 54,85 ​​€ sur PS4.

Maintenant, il convient de souligner qu’il s’agit très probablement d’un prix fictif du magasin, et l’étiquette n’a pas encore confirmé quoi que ce soit d’officiel au moment de la saisie. Étant donné que la société a fouetté les classiques PS2 pour environ 11,99 € pièce sur le PS Store, elle devra introduire des améliorations significatives si elle entend justifier les frais susmentionnés.

Donc @base_com ont indiqué le prix de « Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition » Cela ressemble à 60 €rrp pour PS4/Xbox one et Switch et cela coûtera 70 € pour PS5 et Xbox Series X. Cela signifie-t-il également que nous obtenons une copie physique? #GTATrilogie pic.twitter.com/fugLeemsud – Vinewood Motors (@Vinewood_motors) 10 octobre 2021

Rockstar a déclaré qu’il annoncerait bientôt plus sur ces remasters, et avec une date de sortie fixée à 2021, il est peu probable que nous attendions longtemps. VGC rapporte déjà que les copies physiques pour la PS4 visent une date de sortie le 7 décembre, bien qu’il semble que les propriétaires de PS5 devront peut-être attendre l’année prochaine pour une version en boîte.

Combien seriez-vous prêt à payer pour la réédition de ces titres ? Mettez votre argent là où est votre bouche dans la section commentaires ci-dessous.