La trilogie GTA désormais retirée du PS Store avant les remasters PS5 et PS4

Comme promis, Rockstar a supprimé les versions PS2 de son légendaire RGT titres de la Boutique PS, en prévision de ses prochains remasters PlayStation 5 et PS4. Bien qu’il n’ait pas montré une seconde des images des rééditions, l’éditeur a déclaré qu’il supprimerait toutes les versions existantes à partir du 11 octobre, et elles ont disparu depuis la publication de cet article.

Si vous avez déjà acheté l’un des trios – y compris GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas – vous pourrez toujours les télécharger à l’avenir. Cependant, certains fans sont inquiets car on ne sait pas encore comment Rockstar modifiera les originaux. Bien sûr, il convient de garder à l’esprit que ces versions numériques supprimées n’étaient pas parfaites, car elles ont supprimé de nombreuses chansons des bandes originales de la PS2 en raison de problèmes de licence.

Néanmoins, avec un peu de chance, maintenant que cette partie de l’administration est terminée, l’éditeur sera plus ouvert sur ce que ses remasters impliqueront réellement. Nous nous attendons à des graphismes à plus haute résolution et à un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie, mais nous nous attendons à ce qu’ils ressemblent et jouent à peu près de la même manière que sur la PS2.