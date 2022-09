La trilogie des étrangers annoncée

Un remake du film d’horreur classique culte Les étrangers a été annoncé et est entré en production en Slovaquie. Renny Harlin (Suspense, La mer d’un bleu profond) dirigera cette nouvelle entrée dans la série de Lionsgate. Madeleine Petsch (Riverdale), Froy Guiterrez (Été cruel) et Gabriel Basso (Hillbilly Élégie) jouera. Plus que cela, il a également été annoncé que le redémarrage de la franchise serait le début d’une toute nouvelle trilogie.





« Ma mère m’a inculqué l’amour du cinéma à travers le monde d’Hitchcock et d’autres maîtres du suspense et de l’horreur. Ma percée à Hollywood s’est faite avec le succès de Un cauchemar sur Elm Street 4. Il est normal que je revienne à mon genre préféré avec la trilogie incroyablement bien écrite de Les étrangers. Les personnages et le scénario sont tous ancrés dans la réalité et m’offrent une tapisserie sans fin de visuels obsédants pour donner vie à ces films », a déclaré Harlin.

Petsch et Gutierrez joueront un jeune couple dont la voiture tombe en panne alors qu’ils voyagent à travers le pays pour commencer une nouvelle vie dans le nord-ouest du Pacifique. Ils sont obligés de passer la nuit dans un Airbnb isolé à Venus, dans l’Oregon, où ils sont terrorisés du crépuscule à l’aube par trois inconnus masqués, dont l’un pourrait être celui qui joue Basso, mais cela n’a pas encore été officiellement annoncé.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Au moment de refaire Les étrangers, nous avons senti qu’il y avait une histoire plus grande à raconter, qui pourrait être aussi puissante, effrayante et terrifiante que l’original et pourrait vraiment élargir ce monde. Tourner cette histoire comme une trilogie nous permet de créer une étude de personnage hyperréelle et terrifiante. Nous avons la chance de nous associer à Madelaine Petsch, un talent incroyable dont le personnage est le moteur de cette histoire », a déclaré la productrice Courtney Solomon.

Ce qui est venu avant et ce qui vient ensuite

L’original Étrangers Le film est sorti en 2008 et a été écrit et réalisé par Bryan Bertino dans son premier long métrage. Live Tyler et Scott Speedman ont joué le rôle d’un jeune couple terrorisé par trois assaillants masqués : Dollface, Man in Mask et Pin-Up Girl. Une suite, Les étrangers : proie de nuitest sorti dix ans plus tard et mettait en vedette Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison et Lewis Pullman.

« Lorsque vous réunissez deux passionnés d’horreur comme Courtney Solomon et Renny Harlin, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer un divertissement incroyablement intelligent, penché en avant dans votre siège et captivant. Les fans du film original seront époustouflés ; de nouveaux publics découvriront l’univers intensément troublant de Les étrangers», a déclaré le producteur Mark Canton.

Alan R. Cohen et Alan Freedland (Les frères monstres, Date d’échéance) écrira le premier épisode. Salomon (Gâteau, Après franchise cinématographique) et Canton (Du pouvoir Univers, 300) produira le film aux côtés de Christopher Milburn (Le protégé, Déséquilibré), Gary Raskin (À mi-chemin), Charlie Dombeck (La guerre avec grand-père) et Alastair Birlingham (Chute de lune). Andrei Boncea, Dorothy Canton et Roy Lee sont producteurs exécutifs aux côtés de Rafaella Biscayn. Dans le même temps, la société slovaque Frame Film SK, Johanna Harlin, Juan Garcia Peredo et Alberto Burgueno serviront de coproducteurs.