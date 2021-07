La trilogie de l’exorciste vient du réalisateur d’Halloween 2018 avec la star Ellen Burstyn

L’Exorciste reçoit une nouvelle trilogie de suites avec au moins une étoile du film original à bord pour revenir. Lundi, il a été annoncé qu’Universal et Peacock s’associent à Blumhouse et Morgan Creek pour faire revivre The Exorcist avec David Gordon Green (Halloween 2018) direction. La nominée aux Oscars Leslie Odom Jr. devrait également jouer avec Ellen Burstyn de retour pour reprendre son rôle nominé aux Oscars du film original.

Cette nouvelle donne à ramener L’Exorciste est le résultat du succès continu entre Universal et Blumhouse avec des collaborations précédentes. Selon le communiqué de presse, Halloween À lui seul, « plus de 250 millions de dollars de recettes au box-office dans le monde, devenant le chapitre le plus rentable de la franchise de quatre décennies. Il a également établi un nouveau record pour le plus grand week-end d’ouverture de l’histoire pour un film d’horreur mettant en vedette une femme (Jamie Lee Curtis ). » Ils ont également connu un grand succès dans des films comme Sortez, Diviser, et L’homme invisible.

David Gordon Vert précédemment à la barre des 2018 Halloween pour Universal et Blumhouse avec la suite de cet automne Halloween tue et le troisième volet à venir de la nouvelle trilogie, Halloween se termine. Le sien Halloween tue les co-scénaristes Scott Teems et Danny McBride étofferont l’histoire de la nouvelle trilogie Exorcist avec Peter Sattler (Diamants brisés) co-écrit le script avec Green.

Jason Blum produira pour le compte de Blumhouse. David Robinson et James Robinson produiront pour Morgan Creek. David Gordon Green, Danny McBride et Couper Samuelson seront les producteurs exécutifs. Ryan Turek supervise le projet pour Blumhouse.

« Il n’y a pas de meilleur moment pour unir ses forces avec l’équipe de Peacock, se réunir avec la grande équipe d’Universal et enfin se mettre au travail avec mes amis de Blumhouse, que sur cette franchise classique », a déclaré David Robinson, président de Morgan Creek, dans « David Gordon Green, Danny McBride, Scott Teems et Peter Sattler ont mis en place une suite convaincante de cette histoire emblématique et j’ai hâte de l’apporter aux fans du monde entier. »

« Blumhouse a toujours connu un partenariat incroyable de la part de l’équipe d’Universal, et je suis reconnaissant à Donna Langley et Jimmy Horowitz d’avoir cru en la vision du film de David et d’avoir eu la clairvoyance d’être flexible avec la distribution, donc l’équipe ressent un soutien de premier ordre à travers la bouée de sauvetage du film. Ils se sont engagés à l’exposition en salles et serviront également bien les téléspectateurs en streaming en apportant une franchise passionnante comme le Exorciste à Peacock aussi. Je suis reconnaissant de travailler avec David Robinson et la formidable équipe de Morgan Creek sur cette franchise emblématique », a ajouté Jason Blum, PDG et fondateur de Blumhouse.

Cette nouvelle trilogie marque également la première fois Ellen Burstyn jouera le rôle de Chris MacNeil dans le film original. Sa performance acclamée par la critique lui a valu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars. Deux suites ont été faites au cours des années suivantes, mais aucune d’entre elles n’a présenté Burstyn dans le rôle. On ne sait pas encore si Linda Blair apparaîtra également sous le nom de Regan MacNeil ou si d’autres stars originales des films précédents reviendront.

Le film original de 1973, L’Exorciste a rapporté plus de 441 millions de dollars à ce jour, ce qui en fait le film d’horreur national le plus rentable depuis 44 ans. Le film a également été nominé pour 10 Oscars, dont un pour Ellen Burstyn, qui a été nominée pour la meilleure actrice. Le film a également remporté l’honneur d’être le premier film d’horreur jamais nominé pour le meilleur film.

L’Exorciste La trilogie sortira son premier volet en salles le 13 octobre 2023.

Sujets : Exorciste, Blumhouse