La trilogie Crysis Remastered confirmée avec une nouvelle bande-annonce

Le studio allemand Crytek a enfin révélé la sortie remasterisée de la trilogie «Crysis», qui arrivera sur les consoles de nouvelle et dernière génération, après que le studio eut exploré la possibilité de sortir une version renouvelée du deuxième volet de la trilogie.

Maintenant, Crytek a confirmé dans une nouvelle bande-annonce que la trilogie complète Crysis sera publiée dans un seul package qui comprendra les trois campagnes solo qu’EA a fait ses débuts dans leurs versions originales respectives.

Le studio de développement Sabre Interactive, basé en Floride, a collaboré pour ramener ces titres, qui sous le titre de « Crysis Remastered » arriveront sur PC et consoles en septembre prochain, en plus d’avoir des versions séparées des deuxième et troisième opus. .

« Nous sommes ravis d’annoncer que ces jeux emblématiques de Crysis sont de retour dans un seul package, remasterisé pour une nouvelle génération de matériel », a déclaré Steffen Halbig, chef de projet chez Crytek dans un communiqué. « Chaque jeu a été amélioré pour avoir une belle apparence et jouer à merveille sur les plateformes actuelles, offrant la meilleure expérience ‘Crysis’ aux nouveaux arrivants et aux joueurs de franchise classiques qui veulent revivre l’aventure.

L’équipe Crytek a prévu que les joueurs sur les consoles de nouvelle génération auront une expérience de jeu beaucoup plus fluide et plus contrôlée. « Crysis Remastered Trilogy » sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox One et Xbox Series X plus tard cette année.